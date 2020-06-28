準公幼每月最多收750元延托費 多次違規將退場

正值幼兒園抽籤季，有家長反映，部分準公幼巧立名目收費或超收幼童。教育部表示，已對準公幼設退場規定，如重大違規累計三次，最重將處廢止設立許可證並公告負責人姓名。準公幼收取延拖費也有規範，每天下午5時始得收費，每月不得超過750元。家長如對收費有疑義，可撥0800-205-105專線諮詢，經地方政府查證屬實可退費。

為擴增平價教保服務，教育部邀私幼簽約加入準公幼，每月學費4500元。國教署表示，準公幼作業要點設有退場規定，若準公幼有違反收費要件規定，經地方政府查察屬實應限期改善。屆期仍未改善者，為免影響當學年就學幼兒的就學權益，將自次一學年度解除契約，且自解除契約後二學年，不得再次申請為準公幼。

準公幼超收費用等違法情形也有罰則，國教署指出，業者違規行為情節重大或處罰三次後未改善者，可裁處一定期間減少招收人數、停止招生六個月至一年、停辦一年至三年，或廢止設立許可等處分，並公布其名稱及負責人姓名。

有家長反映準公幼巧立名目收取延托費等費用，國教署對此表示，為使準公幼符合規定放心提供課後延托服務，支持雙薪家庭育兒，教育部已訂定相關規範，對新增及調整課後延長照顧費用的準公共幼兒園，下午5時始得開始收費，延托一小時，每月收費不得超過750元，以保障雙方權益。所有幼兒園每學年也都要將收費項目和數額報送地方政府備查，並於每學期開學前一個月公告。

針對準公幼辦學查核與管理，國教署表示，各地方政府依法設日常的稽查管理和輔導措施，教育部也依各縣市園數規模，補助增置人力來辦理相關查察業務。為維護家長權益，將請各縣市加強幼兒園收費等例常督導，確保幼兒園按最初公告的數額向家長收費。