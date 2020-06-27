紓困3.0未排除桃機商業夥伴 桃機：將向行政院爭取

攝影中心 / 記者鄭超文/即時報導

交通部最近推出最新的紓困3.0方案，傳出桃園機場產業由於不屬於「民航業」及「觀光業」，可能被排除在外，桃園機場產業發展協會常務理事詹成吉呼籲，交通部能聽見基層的聲音，把機場店家納入紓困對象，以搶救數萬名員工的家計生存，並援助解救產業倒閉潮的危機，桃機公司晚間表示，因邊境仍未開放，為維護商業廠商的營運，已在交通部支持下，向行政院爭取紓困3.0預算，編列員工薪資補助及基本維運費用，幫忙機場產業進入下一階段，以撐過難關，絕未將機場商業夥伴排除在外。

機場公司也表示，桃園機場公司依交通部振興紓困辦法，自109年2月起至9月止，已編列紓困1.0和2.0的預算，除按旅客量降幅再加碼50%，紓困補貼機場商業業者之土地及房屋租金及權利金，截至5月止，已補貼商業業者約14.5億元；並自3月起，另補助受疫情影響之商店業者公共服務設施保安及清潔維護費用。此外，經濟部也自3月到9月，補貼機場各業者30%的水費、電費與廢棄物處理費，以及4-6月的員工薪資補助費與一次性的維運補助費，每位員工補助1萬元。

桃園機場 薪資 行政院

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