公幼難求 民團籲：國小廣設學前教育班

台灣少子化情況嚴重，但公幼卻總是一籤難求，成了不少家長在育兒過程中的惡夢，在國小生源逐年減少，但校園幅員不變的情形下，多個民間團體呼籲，將國民義務教育從現行的六歲，往下延伸到五歲，由各國小在閒置空間設「小學零年級」學前教育班，讓五歲童都有公幼讀，以紓解抽籤問題。

教育部統計，今年一○八學年，小一新生人數廿一點一萬人、小學總學生數一一七點一萬人，估未來十六年，小一新生平均年減三千二百人，國小整體學生平均年減一點一萬人，一二四學年將降至九十九點二萬人。

兒福聯盟政策中心主任李宏文直言，國小學生數變少後，閒置空間應能讓國小辦附幼，讓五歲小孩都有公幼可讀。像南韓、英國、泰國、菲律賓、荷蘭、比利時等先進國家，都陸續推動義務教育下延至五歲，顯示這是世界潮流。

全教總幼教委員會主委楊逸飛也支持國民教育向下延伸。不過他也提醒，五歲正值身心成熟過渡階段，仍要由專業幼教老師來教，教育上應重視生活教育、讀寫萌發，而非學習學科知識。

私幼業者、中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲表示，政府最該做的是落實蔡英文總統提出的「零到六歲國家養」，讓零到六歲童父母每年可領六萬元津貼。

對此，國教署表示，儘管小學生人數減少，但並非減班，而是調降每班人數，且各縣市狀況不一，不一定有剩餘空間辦幼教。