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豬肉配送需要溫控 食藥署：盡快製訂定標準

聯合報 / 記者陳雨鑫潘乃欣／台北即時報導
農委會表示，已建置豬肉生產的冷鏈物流體系。食藥署強調，將配合農委會，修訂食品良好衛生規範準則（ＧＨＰ）強制規範。本報資料照片
農委會表示，已建置豬肉生產的冷鏈物流體系。食藥署強調，將配合農委會，修訂食品良好衛生規範準則（ＧＨＰ）強制規範。本報資料照片

溫體豬運輸不當恐造成沙門氏菌增加，但豬肉運輸是否訂出「溫控」標準，農委會、衛福部食藥署討論多年。農委會畜牧處長張經緯表示，已建置豬肉生產的冷鏈物流體系，讓豬肉從運送到被購買過程中都能維持一定溫度，確保食品安全。食藥署強調，將配合農委會，修訂食品良好衛生規範準則（ＧＨＰ）強制規範。

深夜的高速公路上，經常可見到掛滿剛屠宰好的豬體運輸車，林口長庚兒童感染科教授級主治醫師邱政洵呼籲，豬肉屠宰後的運送過程、傳統市場販售肉品的單位都應該要進行溫度管控，才能站在預防角度，避免沙門氏菌造成感染。

食藥署北區管理中心科長王繼緯表示，豬肉出屠宰場後，運輸、販售為食藥署管理職責，依照ＧＨＰ的規範，車輛要能夠避免日光直射，避免劇烈溫度變動、車輛不得積水、屠體不得接觸車體或地面、保持衛生乾淨等，只是溫體豬並未強制要求要溫控。

王繼緯表示，溫體豬，顧名思義是「溫體」，過去農委會認定上沒有要求冷鏈，只是近年溫體豬風險不斷被討論，農委會與食藥署已討論是否強制要求溫控。不過，他也指出，若法律制定嚴苛，第一線設備未能到位，也無法達到效果。

食藥署食品組科長傅映先表示，運輸物流將是未來管理重點，ＧＨＰ也會將冷鏈措施列入修正內容中。王繼緯強調，民眾若是在高速公路上，看見運輸車大刺刺掛著屠體載送，沒有遮蔽，這都違反ＧＨＰ規定，民眾可以檢舉，依食安法將要求業者限期改善，限期不改將可開罰六萬元以上、二億元以下罰鍰。

食藥署 農委會

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