別再戰南北粽誰好吃！李問：有聽過馬祖粽嗎？

每年的端午節，都會掀起「南、北部粽之戰」，到底哪種才好吃，但你有聽過「馬祖粽」嗎？民進黨連江縣黨部主委候選人李問近日在粉專貼文，他說馬祖粽只有簡單的糯米加鹼，吃起來爽口清香，加上獨特的外型，又被稱為「甜筒粽」，李問還寫下「打破南北惡鬥、唯一支持甜筒粽」，讓人莞爾一笑。

李問表示，每逢端午都是各方好手大展「南拳北腿」的時刻，但是大家知道在北方小島上，還有一位武林高手嗎？那就是馬祖粽，江湖盛傳馬祖依嬤手作的傳統粽，沒有豬肉、蛋黃、香菇…這類華麗的功夫，材料只有簡單的糯米加鹼、佐以豌豆或花生增添香氣。

李問表示，馬祖粽吃起來爽口清香，又因其獨特的外型，別稱「甜筒粽」。清爽的馬祖甜筒粽，除了熱騰騰的吃法，也有冷藏後再食用的吃法；更內行的高手，一定要知道馬祖甜筒粽要沾砂糖吃的秘訣！在炎炎夏日吃著冰火雙修的「甜筒粽」，就是馬祖人最享受的佳節美食啦！

李問也貼出馬祖粽的照片，馬祖粽雖然也是用竹葉包成，但形狀較修長、就像甜筒一樣，貼文一出也吸引網友目光，有網友表示：「這跟我包失敗的粽子長的好像」、「第一次看到」，還有網友開玩笑說「是神奇海螺粽」。