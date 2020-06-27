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進不來！ 仍有4萬名境外生被擋在我國門外

影／首場熱氣球光雕音樂會 今晚數千遊客池上搶先看

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」首場光雕音樂會，今天晚上7點在池上鄉大坡池登場，吸引數千人齊聚大坡池畔欣賞豔麗的熱氣球火焰秀。圖／台東縣政府提供
台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」首場光雕音樂會，今天晚上7點在池上鄉大坡池登場，吸引數千人齊聚大坡池畔欣賞豔麗的熱氣球火焰秀。圖／台東縣政府提供

2020台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」將在7月11日至8月30日，熱鬧登場，今年有8場光雕音樂會，首場光雕音樂會今晚7點在池上鄉大坡池畔絢麗舉行，數千遊客與民眾搶先看，驚喜體驗。

台東熱氣球嘉年華今年邁入10周年，縣政府今晚以「10在感謝您」為主題舉行熱氣球嘉年華啟動記者會及首場光雕音樂會，邀請縣內辛勞的防疫醫療人員、弱勢及社福團體志工，與場邊數千遊客、池上鄉民一同欣賞精采的熱氣球光雕秀。

今晚登場演出的有愛心球、福利熊、喔熊球等，6顆台東自有的熱氣球，搭配台東大學樂團「弦音雅集」、雷射及熱氣球火焰，湖面倒影兼具視覺及聽覺享受，讓人大呼過癮。

台東縣長饒慶鈴表示，台東熱氣球已在國內外打響名度，今年遇上新冠疫情，仍有多國外飛行員「願意以自我隔離及篩檢的方式，爭取來台參與活動」，讓縣府大受鼓舞。

縣政府交觀處表示，今年另7場熱氣球光雕音樂會：7月11日晚上7點鹿野高台、 7月18日凌晨04點三仙台、8月1日凌晨04點太麻里曙光園區、8月8日晚上7點知本溫泉區、8月16日晚上7點鹿野高台、8月22日晚上7點台東森林公園、8月30日晚上7點鹿野高台。

台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」首場光雕音樂會，今天晚上7點在池上鄉大坡池登場。圖／台東縣政府提供
台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」首場光雕音樂會，今天晚上7點在池上鄉大坡池登場。圖／台東縣政府提供
台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」首場光雕音樂會，今天晚上7點在池上鄉大坡池登場，吸引數千人齊聚大坡池畔欣賞豔麗的熱氣球火焰秀。圖／台東縣政府提供
台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」首場光雕音樂會，今天晚上7點在池上鄉大坡池登場，吸引數千人齊聚大坡池畔欣賞豔麗的熱氣球火焰秀。圖／台東縣政府提供
台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」首場光雕音樂會今天晚上7點在池上鄉大坡池登場。圖／台東縣政府提供
台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」首場光雕音樂會今天晚上7點在池上鄉大坡池登場。圖／台東縣政府提供
台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」首場光雕音樂會今天晚上7點在池上鄉大坡池登場。記者羅紹平／翻攝
台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」首場光雕音樂會今天晚上7點在池上鄉大坡池登場。記者羅紹平／翻攝

熱氣球嘉年華 台東 音樂會

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