影／首場熱氣球光雕音樂會 今晚數千遊客池上搶先看
2020台東縣「台灣國際熱氣球嘉年華」將在7月11日至8月30日，熱鬧登場，今年有8場光雕音樂會，首場光雕音樂會今晚7點在池上鄉大坡池畔絢麗舉行，數千遊客與民眾搶先看，驚喜體驗。
台東熱氣球嘉年華今年邁入10周年，縣政府今晚以「10在感謝您」為主題舉行熱氣球嘉年華啟動記者會及首場光雕音樂會，邀請縣內辛勞的防疫醫療人員、弱勢及社福團體志工，與場邊數千遊客、池上鄉民一同欣賞精采的熱氣球光雕秀。
今晚登場演出的有愛心球、福利熊、喔熊球等，6顆台東自有的熱氣球，搭配台東大學樂團「弦音雅集」、雷射及熱氣球火焰，湖面倒影兼具視覺及聽覺享受，讓人大呼過癮。
台東縣長饒慶鈴表示，台東熱氣球已在國內外打響名度，今年遇上新冠疫情，仍有多國外飛行員「願意以自我隔離及篩檢的方式，爭取來台參與活動」，讓縣府大受鼓舞。
縣政府交觀處表示，今年另7場熱氣球光雕音樂會：7月11日晚上7點鹿野高台、 7月18日凌晨04點三仙台、8月1日凌晨04點太麻里曙光園區、8月8日晚上7點知本溫泉區、8月16日晚上7點鹿野高台、8月22日晚上7點台東森林公園、8月30日晚上7點鹿野高台。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言