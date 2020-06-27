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小琉球3天4萬人登島 海邊「下水餃」 碼頭「貪食蛇」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
端節連假期間，屏東小琉球重現大假日一房難求的榮景，海邊整天都是戲水和浮潛遊客。記者潘欣中／翻攝
端節連假期間，屏東小琉球重現大假日一房難求的榮景，海邊整天都是戲水和浮潛遊客。記者潘欣中／翻攝

端午節連假期間，屏東縣離島小琉球旅遊夯到爆，連假首日遊客就衝高到1萬4000人，昨今兩天各有萬餘人登島，重現大假日民宿一房難求的榮景，不僅隨處可見趴趴走的年輕機車騎士，各遊憩沙灘不斷湧入戲水和浮潛人潮。沈姓潛水業者形容，海邊一整天都是戲水浮潛的遊客，彷如「下水餃」，交通船碼頭排長龍上的遊客沒斷過，像極了「貪食蛇」。

國內疫情解封，在端節4天連假大爆發，連假首日登島的人數高達1萬4000人，昨天和今天也各有萬餘人，島上400多家民宿一房難求，出租機車清空，上餐廳要排隊，往返東港碼頭、大鵬灣的交通船班班客滿，不斷加班疏運遊客。

琉球鄉觀光發展協會理事長洪豪昇表示，悶了4個多月，大家一直勒緊腰帶苦撐待變，現在小琉球的觀光已經完全恢復到過往旺季的水準，從熱絡的訂房狀況和7月安心旅遊上路觀察，預計會旺到暑假過後。

小琉球旺季人潮回復往日盛況，近日卻屢傳潛客溺水憾事和機車碰撞受傷事故，他提醒遊客到小琉球遊玩安全第一，浮潛一定要有安全設備並請當地合格水教練帶隊，海流及海水變化未測，千萬不要個人行動，騎機車要減速慢行，平安出門，快樂返家。

小琉球 連假 碼頭

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