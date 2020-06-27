連假3天湧10萬人 台開新天堂樂園再搶3倍券商機
端午連假和蘇花改通車，帶旺花蓮國旅熱潮，連假至今3天，台開新天堂樂園全園區入數超過10萬人次，相中接下來的3倍券商機，台開下月中旬將推出振興3倍券加碼優惠方案，只要在新天堂樂園、二手市集消費滿3000元，加碼提供優惠券。
端午連假花蓮迎來「報復性旅遊潮」，到處都是遊客，各景點、水域大爆滿。台開集團統計，25日端午節到今天，台開心農場、新天堂樂園、ROCK PARK樂客貨櫃市集，一共湧入近10萬人次，新天堂樂園本館就有6萬人次。
台開表示，連假期間推出二手市集「搶錢大作戰」暖身場來搶市，邀請花蓮民眾將家中二手或復古珍貴商品，帶到二手市集分享，有復古小家具、家飾品、留聲機、電玩主機、衣服、鞋款等，效果很不錯，連假期間每天都有不少民眾來到市集尋寶。
因應3倍券下月上路，「搶錢大作戰」接下來還有第二波7月15日到30日、第三波8月1日到9月6日的活動。
台開表示，活動將繼續舉辦「分享王」比賽，業績前3名的攤位，分別頒發第1名3萬元、第2名1萬5000元與第3名5000元獎金，業績額累計到暑假二手市集活動結束。
新天堂樂園7月中旬也將推出振興3倍券加碼優惠方案，只要在新天堂樂園、二手市集消費滿3000元，就加碼提供下次消費使用的優惠券，詳情可洽新天堂樂園官網https://newparadiso.tw/
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