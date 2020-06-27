端午連假 台南最夯景點左鎮化石園區 單日人潮創紀錄
端午節連假，台南各地景點人潮擠爆，「山博行」觀光公車助陣下，左鎮化石園區昨天6月26日參觀人數6756人，創下今年單日最多人潮的紀錄，今天參觀人數達到6325人，是今年單日人數第二高，兩天人潮都是滿滿滿；鄰近新開幕的山上水道博物館昨天和今天，單日遊客數分別破6千及5千人。
今天是端午連假第3天，台南市觀光旅遊局統計，最熱門的應該是台南美術館單日遊客數快破萬，奇美博物館也出現排隊人龍，安平和鹽水等老街也都是人擠人。
觀旅局長郭貞慧說，端午連假台南景點人潮都爆多，原本台南就是旅遊熱點，衛福部長陳時中到台南後，幾乎周六及周日就可看到遊客人潮，端午連假知名大型觀光飯店幾乎都客滿，一般旅館和民宿也有九成滿，觀光熱潮預估會一路旺到暑假，飯店業者反映已有人預定10月至11月的房間，在無法出國的情況下，國旅到年底應都會很好。
郭貞慧指出，端午連假遊客人量都是下午是上午的3、4倍，可能都是睡飽再出門，像是奇美博物館單日破7千，山上水道博物館，七股鹽山及舉辦國際芒果節的走馬瀨農場等，單日遊客都破5千人以上，安平老街和鹽水老街等，還有吃冰消暑的景點，人潮都相當多。
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