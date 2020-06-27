列車又冒煙？台鐵中壢站自強號故障 月台擠滿乘客

台鐵自強號125次列車（七堵往屏東），25日下午5時停靠嘉義火車站時，因電抗器故障無法續行，駕駛艙冒出濃煙。未料，今天台鐵自強號又傳出冒煙事故。有民眾向本報投訴，稍早在中壢站搭乘自強號時廣播說後連機冒煙故障。對此台鐵局表示，正在了解狀況，司機員處理中。

有民眾向本報投訴，在台鐵中壢站搭122次自強號北上時，廣播說「後連機冒煙故障」，請旅客等候，建議乘客改搭隔壁的莒光號走。

目擊民眾說，在月台上走了一圈，在中段有金屬燒焦味，沒看到冒煙，目前月台擠滿乘客等候。

此外，也有乘客諷刺，台鐵老是故障，真想問交通部長林佳龍，怎麼樣才能當一位「聰明的搭車人」，不會搭到壞掉的火車。

對此台鐵局表示，埔心站下午4時17分通報，122次（PP自強號）後部機車疑似故障，4時20分晚3分進中壢站，司機員處理中。

台鐵局說，122次（PP自強號）於中壢站後部機車(E1011)故障，經查修後恢復正常，下午4時48分中壢開車。