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綠島潛水後怎麼回家？ 急診醫：選錯交通方式可能會死

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
端節連假，不少人選擇到潛水勝地綠島享受與熱帶魚共遊，但急診醫師提醒，潛水結束後24至48小時，隨時可能出現「潛水夫病」，甚至連回家的交通方式不同，都可能帶來致命風險。 記者陳婕翎／攝影
端節連假，不少人選擇到潛水勝地綠島享受與熱帶魚共遊，但急診醫師提醒，潛水結束後24至48小時，隨時可能出現「潛水夫病」，甚至連回家的交通方式不同，都可能帶來致命風險。 記者陳婕翎／攝影

藍天、大海、離島，是許多人出遊的理想選項，台灣四面環海 ，近年潛水人口逐步增加，端節連假不少人選擇到潛水勝地綠島享受與熱帶魚共遊，但急診醫師提醒，潛水結束後24至48小時，隨時可能出現「潛水夫病」，甚至連回家都應慎選交通方式，避免致命風險。

台北醫學大學急診醫學科教授高偉峰表示，許多民眾熱愛潛水，尤其潛水主打不會游泳也能享受海底世界，走向大自然對身心有益，但建議每次潛水前一定接受訓練，讓身體習慣下潛3公尺、10公尺、30公尺的速度，以免到海中被眼前美景吸引，不知不覺走到太深。

潛水最怕「急性潛水夫病」，他解釋，「潛水夫病」就是「減壓病」，每下降海平面10十公尺就增加一大氣壓，一旦深潛入30公尺海底，身體將承受四大氣壓，若上升回水面的過程稍有差池，體內空氣因身體壓力驟減，會變成四倍大氣泡，氣栓塞住組織，造成器官功能失調。

高偉峰表示，即使潛水完後沒有出現不適，24小時到48小時內也應避免到海拔六百公尺以上的地方，否則會使潛水夫病加劇。高偉峰回憶曾前急診科醫師考試中，就曾出現過一題「去綠島潛水要如何回台北？」的題目，為避免到還拔過高的地方潛水後千萬不可搭飛機回台北。

但陸路也不一定安全，高偉峰表示，以綠島回台北交通方式為例，剛潛水完的民眾不可走南橫回西半部，因為沿途的啞口海拔已經到2400公尺、海達高達3000公尺的合歡山中橫也不是安全的回家之路，建議綠島潛水後，應該坐車走蘇花改或直接坐火車回台北，避免潛水夫病。

高偉峰表示，潛水夫病最常見的症狀就是「關節痛」，但部分民眾對於潛水夫病並無明確概念，常誤以為是疲憊所致，忽略症狀延誤就醫，氣栓壓迫腦血管將中風、氣泡壓住脊椎恐下肢癱瘓，雖可透過高壓氧治療，一旦延遲就醫效果就會變差，嚴重者還可能呼吸困難、休克。

綠島 醫師 中風

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