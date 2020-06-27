把握連假尾巴踏青 小心死亡率高達60%的「蟲蟲危機」

端午節連續假期即將進入尾聲，民眾把握外出旅遊最後機會，疾病管制署特別呼籲，目前是恙蟲病流行季節，千萬別小看小如沙的它，被咬一口沒及時治療，死亡率恐達6成。，民眾連假期間若規劃赴郊外踏青或從事登山、露營活動時，應做好個人防護措施，降低遭恙蟲叮咬風險

據疾管署監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，每年4至5月病例開始增加，6至7月為高峰。2016至2019年全國各縣市均有恙蟲病病例報告，每年總病例數約350例至500例之間，其中以台東縣、花蓮縣、澎湖縣較多。

今2020年截至6月22日共116例，個案感染地以台東縣為多，其次為花蓮縣及澎湖縣。恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。疾管署防疫醫師林詠青說，恙蟎大小就像一粒沙，接觸人體後約12至20小時才會咬人。

林詠青說明，患者會出現持續性高燒、頭痛、背痛、出疹、淋巴結腫大，症狀和一般感冒或腸胃炎雷同，此疾病的重要特徵是恙蟎叮咬處通常會有無痛性焦痂，是此疾病的重要特徵，未經抗生素治療，可能誘發肺炎、器官衰竭，死亡率最高可達60%。

林詠青呼籲，民眾從事戶外活動如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內。於衣物及皮膚裸露部位，使用政府機關核可含敵避或派卡瑞丁成分的防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用。

民眾從事野外活動返家後應儘快沐浴並換洗全部衣物，就可以大幅降低叮咬機率。林詠青提醒，如有出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷參考。