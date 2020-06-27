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不怕塞到沒油 國五與蘇花改中繼站蘇澳服務區設加油站

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
位在國五與蘇花改中繼站的國五蘇澳服務區，除提供休憩與餐飲，高速公路局新建加油站，預計今年9月完工，明年營運。資料照片／記者羅建旺攝影
位在國五與蘇花改中繼站的國五蘇澳服務區，除提供休憩與餐飲，高速公路局新建加油站，預計今年9月完工，明年營運。資料照片／記者羅建旺攝影

端午連假，國五與蘇花改車潮塞爆，會擔心塞到沒油？位在國五與蘇花改中繼站的國五蘇澳服務區，除提供休憩與餐飲，高速公路局新建加油站，預計今年9月完工，在完成宜蘭縣政府消防檢查、建築物保存登記等程序後，明年5月底取得營運許可，加油方便。

蘇澳服務區位在國五蘇澳交流道附近，分期施工與開放，今年初配合蘇花改通車，完成第二期工程，啟用新建服務中心大樓，有地下停車場、超商區、烹調區、用餐區、休憩區等，東側廁所有男女廁、無障礙兼親子廁所4間、性別友善廁所4間。

而蘇澳服務區是台北往返花蓮，上蘇花改或國五前的中繼站，遊客休息與用餐，服務區中心設計外觀是大船造型，造型特殊，也成為景點，端午連假，國五與蘇花改車潮極多，許多遊客選擇在此先休息、吃個飯或上個廁所再上路，相當方便。

因應來往車輛加油，蘇澳服務區第三期工程，即是由高速公路局斥資6580萬，新建加油站，包括油槽、泵島、加油站體等，加油站預計今年9月完工後，10月由宜蘭縣政府完成消防檢查、11月底前完成建築物保存登記，預計明年5月底取得宜蘭縣政府核發營運許可。

屆時，遊客更方便，就近加油再上路，可以繼續往花蓮或回台北，不怕因路長或嚴重塞車，塞到沒油，徒然緊急又擔心。

蘇花改 蘇澳 加油站

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