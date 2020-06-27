衛福部核淮 自體脂肪幹細胞治療退化性關節炎

退化性關節炎是許多長輩的夢魘，隨著高齡社會的來臨，退化性關節炎的盛行率也逐年增加，衛福部統計，我國每6.5人就有一人罹患退化性關節炎。衛福部前年9月通過特管辦法後，開放細胞療法，如今細胞療法也能用於改善退化性關節炎帶來的疼痛，亞東醫院與長庚醫院先後通過自體脂肪幹細胞移植，改善疼痛。

林口長庚骨科部關節重建骨科主任張毓翰表示，退化性關節炎發生率隨著年齡增加會愈高，50歲以上發生率為二到三成，70歲以上就會增加到七成，女性發生率遠高於男性。嚴重退化性關節炎帶來的疼痛感、關節僵硬、關節腫脹等，會讓患者不願外出，且也會增加跌倒骨折的機率。

造成退化性關節炎除了年紀的因素以外，其餘像是過胖、經常要搬運重物導致關節長期負重，或常常要屈膝的工作，曾骨折或脫臼等都會使退化性關節炎提早來臨。

張毓翰表示，退化性關節炎的治療，初步會採取肌力訓練，加強關節周邊的肌肉力量，減少關節受損的機率，不過退化性關節炎的患者，通常都是「痛到受不了」才來就醫，改善疼痛感往往是患者的重點訴求。

一般改善疼痛的方式是開立消炎止痛藥，有些嚴重一點的患者會接受關節腔內注射玻尿酸，或是自體濃縮血小板血漿注射（PRP），張毓翰說，不同的治療方式都有優劣，長期服用消炎止痛藥，對腸胃道會有傷害，而玻尿酸或PRP的效果則是因人而異。

隨著細胞療法的開放，自體脂肪幹細胞移植也可改善退化性關節炎帶來的疼痛，但缺點是要價不菲，一個關節20萬元以上。張毓翰說，自體脂肪幹細胞移植治療退化性關節炎帶來的疼痛，建議是「非」嚴重退化性關節炎的患者使用，嚴重到若要置換人工關節者，此方法不建議使用。

張毓翰說，細胞治療目前仍屬於「高端醫療」，初步認為改善退化性關節炎的效果比PRP顯著，根據研究八成患者使用後有改善疼痛感，但價格實在太高，主要貴在實驗室培養幹細胞的費用，也期待未來成本降低，使用人數可以更加普及。