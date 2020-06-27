失言風波再發聲 林佳龍：虛心自省、需要同理而非說理

端午連假國道湧現車潮，國道5號塞爆，交通部長林佳龍當時卻要民眾自己做聰明用路人，各界出現批評聲浪，國民黨甚至說他是史上最失職交通部長。林佳龍昨澄清，並非要歸責任何人，而是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部分，也願意修正說法。

林佳龍今天下午再次在臉書上發文表示，這兩天他的發言，引發了不少爭議。對於各界的指教，他虛心自省。唯有與同仁一起加倍努力、持續改進，以作為最由衷的回應。

林佳龍說，其實國人普遍認知到塞車是因為旅遊人數大爆發，但還是希望看到政府盡心努力改善的態度。

林佳龍說，誠如一些網友所言，需要的是同理而非説理。先前的表達方式確實不夠精確，也願意修正；當然，也會持續的討論、集合眾人的智慧來解決問題。的是同理而非說理。「我先前的表達方式確實不夠精確，我也願意修正；當然，我們也會持續的討論、集合眾人的智慧來解決問題」。