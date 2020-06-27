今晚凱道前 滅火器與火舞同場互尬

由中華文化總會與文化部、農委會共同舉辦的「端午謝平安 藝文大匯演」系列活動，今天進入最後一天，晚間將是由國內知名樂團「滅火器」 ，與「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」同場互尬，讓現場觀眾坐擁聽覺與視覺雙重享受。

由於活動都在總統府前的凱達格蘭大道及南、北廣場演出，讓不少中南部的民眾無法親臨到場，主辦單位今天也加開直播，分別在文化總會的臉書及YUOTUBE頁面，及副總統賴清德和文化部的臉書，進行同步直播晚間的滅火器樂團演出。

文化總會表示，今天「藝文大匯演」將在下午4點再度展開，凱道舞台由台北青年管樂團演出《管樂電影院》，以一連串精心設計的電玩、電影與動畫配樂和氣勢磅礡的管樂曲；台灣京崑戲劇在北廣場演出《西遊記》，南廣場舞台則由曾是台灣交響樂團小號首席葉樹涵將帶來國際級的聽覺饗宴，還有充滿草根魅力與野臺能量的金枝演社劇團；獨立樂團怕胖團帶領大家重溫貢寮海洋音樂季的熱情。

到了晚間，則是由滅火器與火舞共演作為系列活動的壓軸演出節目。滅火器將演唱包括《無名英雄》、《晚安台灣》、《長途夜車》等12首膾炙人口的經典歌曲，最特別的是，滅火器演出同時，將與「Coming True Fire Group 即將成真火舞團」互別苗頭。