劣質托嬰中心全都露 托育媒合平台即時揭露收托人數

新竹慈耕托嬰中心去年9月被發現保母在協助餵奶或換尿布時向嬰兒施暴，後腦杓著地、搖晃造成腦出血，上個月新竹地檢依傷害罪對2名保母提起告訴，無獨有偶，新北市樹林公托中心月初也爆出對幼兒動粗；衛福部社家署預計7月中旬，將劣質托嬰中心、保母資訊等大公開，提高家長識別能力，也對托嬰中心、保母具警示效果。

依照各縣市托嬰中心及托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法公布專區資料顯示，去年對嬰兒施暴確定被裁罰的托嬰中心及保母件數總計51件，而今年初至6月25日為止，也有23件；這些皆只是冰山上的一角。

社家署「托育媒合平台」將重新整合，未來家長找尋住家附近的托嬰中心或保母時，資訊系統可直接定位，搜尋住家附近的托嬰中心或保母，點選想了解的托嬰中心及保母時，頁面會跳出評鑑結果、曾違規的紀錄。

社家署副署長張美美表示，托嬰中心的部分與過去最大的不同，是新增即時的收托人數、工作人員人數，由業者自行上傳資料，隨時更新，家長可依照網站上公布的人數，做一依據，一旦發現業者實際收托人數超過公布的人數，可立即向主管機關檢舉；政府同時採不定期稽查確認業者提供的數字是否與實際相符。

除此之外，頁面也提供收費標準，家長實際送托時，超過核定收費標準，也可向主管機關檢舉，其餘包含樓地板面積、負責人姓名、聯絡電話、退費機制等；而保母目前正在討論是否要讓家長在搜尋時，公布全名，將待與保母協會等單位討論後決定，不過資訊系統將朝向透明公開，供家長使用。

兒童權益促進協會表示，托育媒合平台公布托嬰中心即時收托人數與工作人員是最大的突破，但兒權會仍希望能提供更多公開訊息，包含增加罰鍰對象身分如居家保母、到府保母、月嫂及托嬰中心員工，托嬰中心更名歷程、設立停業歇業未立案托嬰中心專區、托嬰中心公共安全說明及消防安全說明合格或過期，保母年資及過去總托兒數、平均托育年數等。

兒權會強調，特別是托嬰中心不斷更名的問題，政府應更積極處理，常有Ａ業者因虐嬰被罰關門，沒過多久就改名再上路，使家長防不慎防，盼新版網站出爐前，能把資訊公布得更加完善。

兒福聯盟主任李宏文表示，網站不該只是單向，也應該針對每一個托嬰中心或是保母，直接提供家長可檢舉的視窗，一旦發現有異，能直接反饋，否則透過檢舉電話等方式，都是一條漫漫長路。