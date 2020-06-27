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北返車潮爆發 國五雪隧南口宜蘭端回堵4公里半

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
端午連假第3天，收假前夕提早北返車潮湧現，宜蘭縣警察局在各重要路口指揮疏導，並調整勤務到深夜不間斷，全力維持車流秩序。圖／宜蘭警方提供
端午連假第3天，收假前夕提早北返車潮湧現，宜蘭縣警察局在各重要路口指揮疏導，並調整勤務到深夜不間斷，全力維持車流秩序。圖／宜蘭警方提供

端午連假第3天，收假前夕提早北返車潮湧現，宜蘭南北塞，國五今天上午10點，國5北上主線回堵4.5公里，高速公路局預估，午後到深夜將湧現更多北返車潮，同時，蘇花路廊（蘇花改與蘇花公路）北上車流也在今天達最高峰，恐持續塞車長達12小時，宜蘭縣警察局在各重要路口指揮疏導，並調整勤務到深夜不間斷，全力維持車流秩序。

連假宜蘭遊客人潮暴增，各景區幾乎都滿場，而國五與蘇花路廊今天一如預期，北返車潮在上午即湧現，花東北返的車潮，讓蘇花路廊開始壅塞，車潮並湧向國五，匯流宜蘭北上車潮，使國五雪山隧道南口在上午10點即已回堵4.5公里，交通不是紅就紫爆，頭城、宜蘭、羅東等匝道入口排長龍半公里。

警察局指出，依高速公路局預估，今天與明天國5北向宜蘭至坪林路段都會嚴重壅塞，建議用路人可利用明（28日）0至10時國道全線暫停收費離峰時段提前北上，或改行台9北宜公路、台2濱海公路等替代道路，避開車潮節省旅行時間。

警察局表示，明天下午2點到晚上9點，國5北向各入口匝道有高乘載管制，蘇花路廊中午12點到下午4點北上禁止21公噸以上大貨車通行，開車出遊務必做好車況檢查，並收聽警廣掌握即時路況。

警察局提醒，如遇車多壅塞請用路人依序行駛，互相禮讓，避免發生事故，並請保持耐心排隊，勿插入連貫車隊，違者警方將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第5款處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

端午連假第3天，收假前夕提早北返車潮湧現，宜蘭縣警察局在各重要路口指揮疏導，並調整勤務到深夜不間斷，全力維持車流秩序。圖／宜蘭警方提供
端午連假第3天，收假前夕提早北返車潮湧現，宜蘭縣警察局在各重要路口指揮疏導，並調整勤務到深夜不間斷，全力維持車流秩序。圖／宜蘭警方提供
端午連假第3天，收假前夕提早北返車潮湧現，宜蘭縣警察局在各重要路口指揮疏導，並調整勤務到深夜不間斷，全力維持車流秩序。圖／宜蘭警方提供
端午連假第3天，收假前夕提早北返車潮湧現，宜蘭縣警察局在各重要路口指揮疏導，並調整勤務到深夜不間斷，全力維持車流秩序。圖／宜蘭警方提供

車潮 警察

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