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高個兒男女不來電 「高高配」婚姻大不易

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
身高分別由187到194公分工程師告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，不希望「高高配」。圖／中壢區美滿服務中心提供
身高分別由187到194公分工程師告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，不希望「高高配」。圖／中壢區美滿服務中心提供

許多尋求姻緣的「短腿族」總認為如果能長高一點，會更容易有好姻緣，不過，最近幾位高個男女卻焦急找不到另一半，讓資深社工訝異「高高配」似乎不靈光，一位191公分的男生坦言，因長太高飽受買不到衣褲床鋪之苦，如果找個「高個兒」另一半，下一代會比自己更慘。

端午連假，除了「報復性休假」，也有不少未婚或失偶男女「反撲式找對象」，中壢區美滿服務中心出現一波波回鄉過節的未婚男女。

四位在科學園區上班的高個男生，身高分別由187到194公分，194公分的工程師告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，在國外留學時，不少美籍女生身高在185以上，但因為總覺得白人有優越感，所以沒有深交；另一位191公分的男生則認為自己長得高，念書時總覺得鶴立雞群很不自在，加上日常生活很不方便，搭公車時都不知道腳要怎麼擺放，直到出社會訂製專用床，才感受雙腳伸直的放鬆，但冬天蓋棉被還是很不方便，他不知道父親身高169，母親154，他為什麼會191公分？如果「高高配」，下一代將如何？徐乃義告訴他們，有位身高178的女老師，四人異口同聲說「免了吧」，不希望「高高配」！

在桃園市擔任國中組長的172公分女老師和另一位178公分體育女老師，也告訴徐乃義，只要男生幽默，品行好，工作正常，她們可以接受比自己少5至10公分男生，只是不少男生不敢「高攀」。

徐乃義回憶早期一對長庚大學身高178及193公分的姊弟也希望另一半不要找高個兒，因為「巨人家庭」不好玩，女生還調皮的說，有些較高壯的高個兒男生還有手腳笨重之嫌哩！

徐乃義表示，個子高低可能會造成第一印象，但個頭高低與婚姻成敗無關，有自信，成熟，準備好結婚，外在因素只是一項，不是唯一。

長庚大學畢業身高178公分的女生，硬是把174公分年輕社工「比下去」。圖／中壢區美滿服務中心提供
長庚大學畢業身高178公分的女生，硬是把174公分年輕社工「比下去」。圖／中壢區美滿服務中心提供

婚姻 結婚 社工

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