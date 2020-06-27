午後對流機率高 大台北和東部恐雷雨

端午連續假期來到後半段，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇說，過去兩天如預期為高溫悶熱的天氣，許多地方出現超過36度以上高溫，午後雖然有些雷雨的現象，但是範圍比較局部性，難有大範圍明顯的降溫效果。

今天到明天台灣還是位於太平洋高壓外圍的範圍，天氣型態變化不大，上午各地大致為晴到多雲，只有西南部沿海清晨有零星局部短暫陣雨機會。

他說，主要的天氣變化還是要等到中午過後山區發展的熱對流，才有機會帶來局部雷陣雨的情況，降雨區域以山區為主，平地部分在大台北、東半部因為熱對流發展擴散，也有出現午後雷雨的可能性。

吳聖宇說，午後雷雨為發展較為旺盛的對流，因此在對流胞發展的下方有可能出現瞬間短時較大雨勢，雖然持續的時間不長，但是雨勢可能很猛烈，同時會伴隨強陣風、閃電、雷擊等現象。如果午後外出遇到雷雨，一定要盡快進入室內躲避，在山區活動要特別注意安全，溪流邊活動尤其要小心因為突然的雷雨造成溪水暴漲的現象。

溫度方面也是持續偏高的情況，他說，尤其在大台北盆地、東半部地區以及南部局部山區，因為西南風背風面下沉增溫作用的影響，有機會出現36-37度以上的高溫。

他說，台北市到昨天已經連續第12天高溫超過36度，也是連續第5天高溫超過37度，預期在偏南風、西南風大環境不變的情況下，這種高溫的現象將會持續。西半部沿海平地因為有海風調節作用，雖然高溫沒有那麼極端，但也會出現33-35度的溫度。

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，今天風弱、雲少、高溫，午後對流機率還是高，但是條件比昨天低一些些，室外活動注意氣象局的即時天氣訊息。