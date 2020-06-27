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安平圖書館迎接暑假活動多 做筆筒、看電影、當文青
迎接暑假，台南市安平圖書館以推廣多元閱讀為核心概念，陸續推出免費的電影欣賞、講座、手作活動等，分別有兒童、文青、樂齡、上班族、青少年客群的主題活動，活動內容豐富多元，可要把握。
安平區長賴青足今天表示，活動從7月5日起續登場，活動有「談孩子養育-父母學放手、孩子更搶手」給孩子創造一些機會，放手讓孩子嘗試生活；「畫世代動畫影展」由全國大專院校的學生創作動畫影像所徵選出來的作品；「認識失眠症與其正確治療」讓民眾更進一步了解及正確的保健知識；「桌住親子好關係」讓孩子從遊戲中學習，培養人際、專注、合作、邏輯思考等多元能力。
另還有「做環保愛地球-筆筒DIY 」利用廢品製作一個屬於自己的筆筒，創意又環保；「如何預防照護失智者」培養好習慣，例如運動、學習、擁有系統的人際關係、地中海式的飲食來避免心血管疾病，提前預防切勿等到失智時才做，這樣就會大大降低罹患失智症的風險。
市長黃偉哲表示，不論是大人或小朋友都要有閱讀的習慣，希望大家能多多利用這項資源，讓台南市民提升氣質，建立書香大台南。
賴青足說，這次活動很多元，期盼能讓各年齡層的族群都能來體驗，藉此提升書籍的使用率及借閱率，充分利用圖書館資源，達到多元閱
讀推廣目的。有關課程已在台南市立圖書館-便民服務-活動報名網頁內提供免費登錄參加，名額有限，額滿為止。
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