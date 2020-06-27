快訊

偷看用戶剪貼簿！iOS 14意外揭抖音、臉書侵害隱私疑慮

歐盟7月1日重開邊境！美台未列入清單 中國列有條件接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安平圖書館迎接暑假活動多 做筆筒、看電影、當文青

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平圖書館推出的暑期活動內容。圖／安平區公所提供
台南市安平圖書館推出的暑期活動內容。圖／安平區公所提供

迎接暑假，台南市安平圖書館以推廣多元閱讀為核心概念，陸續推出免費的電影欣賞、講座、手作活動等，分別有兒童、文青、樂齡、上班族、青少年客群的主題活動，活動內容豐富多元，可要把握。

安平區長賴青足今天表示，活動從7月5日起續登場，活動有「談孩子養育-父母學放手、孩子更搶手」給孩子創造一些機會，放手讓孩子嘗試生活；「畫世代動畫影展」由全國大專院校的學生創作動畫影像所徵選出來的作品；「認識失眠症與其正確治療」讓民眾更進一步了解及正確的保健知識；「桌住親子好關係」讓孩子從遊戲中學習，培養人際、專注、合作、邏輯思考等多元能力。

另還有「做環保愛地球-筆筒DIY 」利用廢品製作一個屬於自己的筆筒，創意又環保；「如何預防照護失智者」培養好習慣，例如運動、學習、擁有系統的人際關係、地中海式的飲食來避免心血管疾病，提前預防切勿等到失智時才做，這樣就會大大降低罹患失智症的風險。

市長黃偉哲表示，不論是大人或小朋友都要有閱讀的習慣，希望大家能多多利用這項資源，讓台南市民提升氣質，建立書香大台南。

賴青足說，這次活動很多元，期盼能讓各年齡層的族群都能來體驗，藉此提升書籍的使用率及借閱率，充分利用圖書館資源，達到多元閱

讀推廣目的。有關課程已在台南市立圖書館-便民服務-活動報名網頁內提供免費登錄參加，名額有限，額滿為止。

台南市安平圖書館暑期活動多，歡迎報名參加。圖／安平區公所提供
台南市安平圖書館暑期活動多，歡迎報名參加。圖／安平區公所提供

失智症 圖書館

延伸閱讀

基隆市圖書館活動與開放時間 7月解禁暑期延長至夜間

端午連假+暑假 在高雄搭台灣好行觀光公車可享半價

裝置藝術安平虎鯨游進台南 搶攻端午連假觀光人潮

巨型虎鯨Orca來台南了！搶先目睹

相關新聞

蚊子叮咬傳播新興坦布蘇病毒 小鴨癱瘓產蛋率跌至5％

台南市農業局表示，臺灣出現新興疾病坦布蘇病毒（Tembusu Virus，TMUV），病毒可透過蚊子叮的方式感染家禽，目...

安平圖書館迎接暑假活動多 做筆筒、看電影、當文青

迎接暑假，台南市安平圖書館以推廣多元閱讀為核心概念，陸續推出免費的電影欣賞、講座、手作活動等，分別有兒童、文青、樂齡、上...

連兩震！7時27分規模4.8高雄地震 最大震度3級

中央氣象局發布顯著有感地震的地震報告，今天上午7時27分45秒，在高雄市政府東北方70.8公里（高雄市桃源區），發生芮氏...

好熱！ 台北、宜蘭、花蓮及成功 創最熱端午節紀錄

中央氣象局的臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象局」

10縣市好熱飆高溫 恐逾36度慎防熱傷害

中央氣象局針對全台10縣市發布高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後台北市、新北市，南投縣、雲林縣近山區或河...

懶人包／7月上路！ 安心旅遊補助、蘇花改取締龜速車

7月將有不少新制上路，包括蘇花改將取締龜速車，以及國旅補助計畫等，本報記者整理7月1日將展開的各項新制，讓讀者一次查清楚...

午後強對流 吳德榮：各地恐有較大雨勢

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周二台灣附近低層大氣為偏南及西南風帶來的...

愛肝達人站／肝不會喊疼 平時多留心

許金川（臺大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

雷伯氏症全盲…特教師獲總統教育獎「人生往前衝」

就讀台南大學特教系博士班的李文煥獲得今年總統教育獎，下個月將由總統頒獎。他罹患遺傳性罕見疾病「雷伯氏症」，十五歲全盲，花...

健康你我他／蚊香泡水也管用 免憂失火睡得甜

我有眾多外號，其中之一「捕蚊高手」是也。年輕時每當一家老小都睡了，晚睡的我成了負責打蚊子的人，久而久之，練就了頂尖的滅蚊...

科普好健康／腹膜透析結合雲端 在家洗腎更安心

口述／亞東醫院腎臟科主治醫師邱彥霖

12萬人買口罩未領 400多萬將充公

口罩預購未領出現爭議，有十二萬人預付款項，卻逾期未領取，累積金額逾四百萬元，將充公列為歲入。立委認為，全數充公不合理，也...

熱門新聞

他狂投62封履歷卻0回覆 網友一看科系秒懂：今年很難找

從北到南16縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

新北午後降雨出現雨瀑景觀 奇景壯觀有氣勢

國道超塞惹出林佳龍失言風波　侯友宜這樣說

12萬人繳了錢逾期未領口罩 累積465萬全充公

17縣市豪雨、大雨特報！今晚嘉義雨最大 低窪地防淹水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。