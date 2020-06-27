聽新聞
test
0:00 / 0:00
連兩震！7時27分規模4.8高雄地震 最大震度3級
中央氣象局發布顯著有感地震的地震報告，今天上午7時27分45秒，在高雄市政府東北方70.8公里（高雄市桃源區），發生芮氏規模4.8地震，震源深度6.3公里。
各地震度級：高雄市地區最大震度3級、台東縣地區最大震度3級、台南市地區最大震度3級、屏東縣地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、南投縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度1級、彰化縣地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級。
氣象局上午7時34分發布小區域有感地震報告，在高雄市政府東北方71.7公里（高雄市桃源區），發生芮氏規模4.1地震，地震深度5公里。各地震度級：嘉義縣最大震度2級、台東縣最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級、花蓮縣地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言