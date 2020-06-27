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10縣市好熱飆高溫 恐逾36度慎防熱傷害
中央氣象局針對全台10縣市發布高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後台北市、新北市，南投縣、雲林縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷，基隆市，新竹縣、彰化縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。
氣象局說，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱；清晨至上午南部、東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。今天金門、馬祖及明天金門易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花蓮沿海、空曠地區及馬祖易有較強陣風。
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