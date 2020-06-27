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懶人包／7月上路！ 安心旅遊補助、蘇花改取締龜速車

聯合報 / 記者曹悅華邱瓊玉吳姿賢葉冠妤羅建旺／台北即時報導
安心旅遊國旅補助計畫，不分平假日皆能適用，7月1日上路。本報資料照片
安心旅遊國旅補助計畫，不分平假日皆能適用，7月1日上路。本報資料照片

7月將有不少新制上路，包括蘇花改將取締龜速車，以及國旅補助計畫等，本報記者整理7月1日將展開的各項新制，讓讀者一次查清楚。

●安心旅遊國旅補助計畫

該次安心旅遊方案不分平假日皆能適用，7月1日上路，適用到10月31日。內容包含團體旅遊優惠、自由行住宿優惠、觀光遊樂業入園優惠、台灣觀巴優惠及補助地方政府辦理在地特色觀光活動。以自由行舉例，每人每房補助1000元，離島再加碼一次。

●蘇花改最低速限50公里 龜速車以超速開罰

蘇花改蘇澳東澳段、南澳和平段、和中和仁段已將最高速限由60公里提高到70公里，最低速限50公里。警方7月1日起取締龜速車與開罰，違者以超速開罰1200元。

●開放各車種越區辦理公路監理業務

目前僅自用小型車可越區辦理監理作業，7月1日起修正擴大包含營業車 （包含直轄市轄管之計程車及市區公車）及自用大型車輛等所有車種均可越區辦理請領牌照、檢驗及異動登記等作業，簡化行政作業程序，提升為民服務品質。

●有條件放寬汽車運輸業所屬大型車職業駕駛人 駕駛執照持照年齡至68歲

適用對象包含貨運三業（汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業）、遊覽車客運業（限駕駛交通車）、市區及一般公路客運業、國道客運業（限駕駛相鄰縣市）。放寬後原則限制該等駕駛人僅於上午6時至下午6時行駛，並例外開放交通車或港區作業得由業者個別向公路監理機關申請其他行駛時段。

●到綠色餐廳消費 每人可拿1萬5000綠點

環保署推動全民綠生活，從食、衣、住、行、育、樂、購六大面向做環保。首波為7月1日開跑的「綠色餐廳來店禮」，前往綠色餐廳消費，每人最多可享有1萬5000綠點（100綠點可換新台幣1元），總計將祭出10億綠點，綠點可累積換禮物。

●非工業鍋爐改造汰換補助 有條件延長

非工業鍋爐汰換補助原本只到去年6月30日，但已申請延長適用鍋爐排放標準，或去年來不及申請補助的非工業鍋爐，只要在應符合標準的施行日期前完成改造或汰換，7月1日起可適用申請延長補助。

●陸海空交通工具 汽柴油管制標準加嚴

汽油苯含量標準值由1％加嚴至0.9%，柴油多環芳香烴含量標準值由11%加嚴至8％，陸海空交通工具所使用燃料皆納為管制對象，盼進一步改善空氣品質，中油、台塑等供油場所7月1日起都將提供合於標準的油品。

●改善飲用水品質 鎳、汞檢出含量下修

為提升國人飲用水品質，環保署加嚴管制標準。今年7月1日起，每公升飲用水，鎳的管制標準從0.1毫克下修為0.02毫克，汞從0.002毫克下修至0.001毫克。

●中華郵政調降保單借款利率2碼（0.5%）

為配合政府紓困政策，保單借款利率全面調降2碼（包含保單借款新貸戶及舊貸戶）。

●200人以上事業單位，應依勞動部公告相關指引訂定並執行呼吸防護計畫。

勞工數達200人以上的事業單位，若勞工暴露於有害氣體、蒸氣及粉塵或缺氧的工作環境，應依勞動部公告指引，訂定呼吸防護計畫，並據以執行。呼吸防護計畫應包括危害辨識及暴露評估、防護具之選擇、防護具之維護及管理、呼吸防護教育訓練、成效評估及改善。勞動部官員指出，今年下半年將以輔導為主，事業單位若未依法訂定、執行計畫將限期改善，未改善則處3萬到15萬元罰鍰。

●海洋漁撈類雇主申請聘僱移工，免附漁業執照。

勞動部已與農委會漁業署資訊系統完成介接，海洋漁撈類雇主只需正確填寫漁船統一編號，勞動部即可介接漁業署資訊系統查詢，確認漁業執照相關資訊，海洋漁撈類雇主申請聘僱移工即可免附漁業執照，預計每年約有1萬名雇主受惠。

蘇花改最低速限50公里，龜速車將以超速開罰。本報資料照片
蘇花改最低速限50公里，龜速車將以超速開罰。本報資料照片

勞動部 國旅補助 蘇花改

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