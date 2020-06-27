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午後強對流 吳德榮：各地恐有較大雨勢

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天各地上午晴時多雲，天氣炎熱。本報資料照片
今天各地上午晴時多雲，天氣炎熱。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周二台灣附近低層大氣為偏南及西南風帶來的暖空氣；中層則為太平洋高壓的沉降增溫作用；各地區最高溫大約都在36、37度左右。地理環境較特殊如盆地、縱谷，偶爾仍有出現38度以上極端高溫的機率，要注意防曬、防中暑。

今天北部25至37度、中部24至37度、南部24至36度、東部23至36度。 今天各地上午晴時多雲；午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢，應注意氣象局的特報。

明天至下周二，清晨上午因海陸風環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部仍有局部陣雨；午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢的機率。

他說，下周三至周五天氣型態類似、但低層西南風帶來的水氣增多，清晨上午的降雨將更明顯，午後的對流強度將更強；因雲層增多，高溫略微下降、但仍在暖空氣內，天氣偏熱。

高溫 吳德榮

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