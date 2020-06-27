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我國年廚餘量逾59萬噸 青年開發居家製肥機促環保

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
環意有限公司開發的居家製肥機獲「國際設計大獎」永續產品綠色設計銅獎，近期將於嘖嘖進行募資。圖／教育部提供
環意有限公司開發的居家製肥機獲「國際設計大獎」永續產品綠色設計銅獎，近期將於嘖嘖進行募資。圖／教育部提供

環保署統計，台灣一年廚餘回收量超過59萬公噸，兩名環境工程領域青年陳世成、曾鈺婷參加教育部青年署的「U-start創新創業計畫」，在中原大學產業加速器暨育成中心輔導下創立「環意有限公司」，開發專利RE Green居家製肥機與抑臭酵素包，透過科技力量來解決社會問題，盼達到食物零廢棄。居家製肥機獲「國際設計大獎」永續產品綠色設計銅獎，近期將於嘖嘖進行募資。

環意有限公司表示，他們研發的抑臭酵素包由除臭菌種、稻殼、咖啡渣、米糠、骨粉等混合而成，外包裝也採生物可分包裝紙。放置在有設計感的RE Green居家製肥機內，可無臭密閉放置在居家空間內，方便又簡單使用，也可減去露天堆肥的不確定性以及外在因素影響。這不僅讓家戶廚餘輕鬆轉換為肥料，更可將營養素藉由土壤再種植成健康食物，達到食物零廢棄，也讓人們種植有機健康的蔬果成為日常。

青年署表示持續推動「U-start創新創業計畫」，為能提升校園創新創業文化，以兩階段提供青年創業團隊補助及獎金。通過第一階段審查的團隊，將可獲創業基本開辦費35萬元，提供育成輔導的學校也將獲得育成費用15萬元，創業團隊並有機會再爭取第二階段25萬元至100萬元的創業獎金。

創業 青年

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