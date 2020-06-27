12萬人買口罩未領 400多萬將充公

口罩預購未領出現爭議，有十二萬人預付款項，卻逾期未領取，累積金額逾四百萬元，將充公列為歲入。立委認為，全數充公不合理，也質疑進入國庫的合理性，認為相關單位應該說清楚。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天指出，若外界認為有爭議，將再做檢討，不會立即實施。消基會建議，應扣除成本費用，退還剩餘款項給民眾。

立委劉建國表示，經調閱相關數據，發現口罩實名制實施以來，超過十二萬人付了錢，因超過取貨期限，不能領貨也不能退費，累積金額超過四百萬元。

劉建國說，民眾未在時間內領到口罩，不能退費，他覺得不太適當，或許可以有緩衝期，開放讓民眾再領，或能扣除必要的手續等費用後退款給民眾，畢竟這是民眾用錢買的，錢全進國庫說不過去。

立委曾銘宗表示，雖然四百多萬金額不大，但政府應該一開始就要說清楚，因這會影響消費者權益。且這筆錢不是稅收，也不是捐贈，他懷疑進國庫的合法性，衛福部應釐清並說清楚。

指揮中心書面回覆立委，指口罩預購未領，不可歸責於超商，且退費涉及網路及財金公司倉儲、物流等管理成本，退費退貨成本大，加上購買時已充分提醒及告知民眾相關規定，相關款項將繳入國庫列為歲入。莊人祥表示，若外界認這樣作法有爭議，會針對此事再做檢討。

消基會秘書長吳榮達指出，口罩實名制上路後，政府著重大力宣導如何預購、取貨等，但對逾期未取貨就無法退錢，似沒有特別著墨，造成部分民眾疏忽，屆期未領口罩。基於這樣的理由，政府可考慮研議扣除成本費用後，將剩餘款項退給民眾。

消基會執行董事、律師徐則鈺則認為，衛福部應說明清楚沒收民眾買口罩價金的法源依據為何，在沒有特殊緊急的情況下，預購口罩的錢就直接沒收，逾越法律授權的裁量。

健保署長李伯璋表示，健保署提供系統設計與介面，不經手款項，對民眾口罩預購未領如何處理，將依政府政策指示施行。