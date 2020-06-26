裁員425人後解散！「酷鳥航空」退出市場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
酷鳥航空將進行大規模裁員。圖/酷鳥航空提供
酷鳥航空將進行大規模裁員。圖/酷鳥航空提供

收到新冠肺炎（covid-19）疫情影響，嚴重衝擊全球航空與旅遊產業市場。泰國的廉價航空「酷鳥航空」，近期發佈聲明將進行大規模裁員，待處理完相關流程後解散，也間接預告酷鳥航空恐將退出市場、走進歷史。而酷鳥在台代理商也表示，已經於6月1日結束合作。

創立於2014年的酷鳥航空，乃是由泰國皇雀航空與新加坡酷航共同成立的低成本航空，以曼谷廊曼機場為樞紐。2015年10月，酷鳥航空開航台北—曼谷，提供每日直飛的服務，標榜以777機型執飛，提供有椅距有31吋的基本座位，另還有超級座位、伸展座位與商務艙的配置。

受到疫情影響，酷鳥於6月24日宣布企業瘦身，並且退租3架客機。後再於6月24日發佈聲明。酷鳥指出，受到疫情影響，評估未來難以恢復營運，因此決議將先裁掉425名員工，剩下員工則會負責完成清算的過程後再離開，而裁員皆會依照泰國勞基法支付資遣費。酷鳥本次的裁員計畫，將於兩週後的股東大會上決議，外界也評估酷鳥將退出市場。

目前仍有部分酷鳥航空的旅客尚未拿到取消機票的退款。致電酷鳥航空最初在台的代理商，業者則表示已經於6月1日取消代理，因此不便答覆相關資訊。

酷鳥航空 疫情 泰國

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