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7月起 逾200人水泥業、化工廠 應訂呼吸防護計畫

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

7月起，200人以上事業單位勞工，若有暴露在有害氣體、蒸氣、粉塵等工作環境之虞，應依照勞動部指引訂立呼吸防護計畫，化工廠、水泥業、醫療院所等高風險場所，都在規範範圍內。職安署強調，今年下半年先採宣導，若違者逾期未改善，將處3萬到15萬元。

勞動部指出，依「職業安全衛生設施規則」第277條之1規定，雇主應採取呼吸防護措施，並規範勞工人數達200人以上者，應依中央主管機關公告相關指引訂定呼吸防護計畫，並據以執行。勞動部去年10月發布呼吸防護計畫及採行措施指引，另參考國外相關規定及文獻、參酌學者專家意見編定呼吸防護計畫技術參考手冊，協助事業單位訂出適合使用計畫，保障工作者安全與健康。

職安署職業衛生健康組組長張國明表示，過去就有規定在粉塵、化學藥劑等高危險工作場所，雇主應提供勞工防護措施，呼吸防護計畫則進一步明確要求該選用那些防護具、需挑選適合工作者臉型的、具密合度的防護具、進行評估測試等。

張國明說，呼吸防護計畫適用各行各業，只要是工作場所處於有害環境，勞工曝露在有害氣體、蒸氣及粉塵之中，或氧氣濃度未達80%的缺氧環境，事業單位規模在200人以上者，就需依照指引訂立呼吸防護計畫。

他舉例，像是化工廠常使用甲苯等有機溶劑、水泥業有粉塵，甚至醫院也會使用甲醛，人數規模若達200人以上，就應訂立呼吸防護計畫，並據以執行。

張國明強調，7月上路實施後，會先以宣導、輔導為主，要求事業單位限期改善，若逾期未改就罰3萬到15萬元，目前僅先規範規模較大的事業單位，之後再逐步要求中小企業。

勞動部

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