影／開放後首批來台轉機 旅客：感謝台灣

開放轉機政策實行後，今天終於有第一批轉機客前來桃園機場，7位旅客在下午抵達桃園機場，晚間將陸續轉機到美國，一位美國籍的旅客表示，非常幸運地能夠搭上轉機航班回家，他受困菲律賓5個月，積蓄花快光了，感謝台灣。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，針對國際旅客來台轉機需求，考量鄰近的香港、新加坡等已開放轉機，決定自昨天（25日）零時起開放桃園機場轉機，桃園國際機場公司表示，有187名旅客下午搭乘長榮航空BR-272班機從馬尼拉出發，原先暫定轉機旅客9人，關櫃後實際報到有7人，飛機在3時30分抵達桃園機場，晚間有4人搭乘BR-52飛休士頓，2人搭BR-32飛紐約，另有1人搭BR56飛芝加哥。

一位美國籍旅客下機後滿臉笑容，還比出「V」勝利的手勢說，感謝台灣，有機會會再來這裡的。另外一位美國的旅客表示，他非常幸運地能夠搭上轉機班機順利回家，因為疫情的關係，再加上航班與疫情關係，他困在菲律賓有5個月了，快把所有的積蓄都花快光，每天靠著電腦與家裡的人聯絡，在美國的家人也都很擔心。

為了達到入境與轉機旅客分流，長榮航空特別安排轉機旅客在最後下機，工作人員在下機後先幫旅客再次量測體溫，噴灑酒精消毒雙手並在胸前貼紙識別，再由工作人員統一帶隊前往轉機櫃台辦理手續，再前往轉用候機地點等待轉機。

桃園機場公司表示，過境轉機旅客離開轉機安檢線後，上樓至出境層，如果旅客後段搭乘的班機將在一小時內起飛，將直接引導至候機室登機。若等候時間在一小時以上至八小時以內，桃機公司專門規劃的A4、D7、C4等三個專屬區域供其等候，旅客不能任意離開。旅客有餐飲需求，由餐飲廠商受理，把餐點送到休息處讓旅客用餐；旅客有購買免稅品需求，則由免稅店防疫禮賓專員監護陪同，消毒旅客雙手後到指定區域的免稅店櫃位採購，接待、結帳都由防疫禮賓專員包辦，旅客不與一般免稅店員接觸。