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影／開放後首批來台轉機 旅客：感謝台灣

攝影中心 / 記者鄭超文／即時報導
我國開放旅客來台轉機後，第一批轉機旅客下午從馬尼拉搭機抵達桃園機場，一位旅客下機後比出「V」勝利的手勢說，感謝台灣。記者鄭超文／攝影
我國開放旅客來台轉機後，第一批轉機旅客下午從馬尼拉搭機抵達桃園機場，一位旅客下機後比出「V」勝利的手勢說，感謝台灣。記者鄭超文／攝影

開放轉機政策實行後，今天終於有第一批轉機客前來桃園機場，7位旅客在下午抵達桃園機場，晚間將陸續轉機到美國，一位美國籍的旅客表示，非常幸運地能夠搭上轉機航班回家，他受困菲律賓5個月，積蓄花快光了，感謝台灣。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，針對國際旅客來台轉機需求，考量鄰近的香港、新加坡等已開放轉機，決定自昨天（25日）零時起開放桃園機場轉機，桃園國際機場公司表示，有187名旅客下午搭乘長榮航空BR-272班機從馬尼拉出發，原先暫定轉機旅客9人，關櫃後實際報到有7人，飛機在3時30分抵達桃園機場，晚間有4人搭乘BR-52飛休士頓，2人搭BR-32飛紐約，另有1人搭BR56飛芝加哥。

一位美國籍旅客下機後滿臉笑容，還比出「V」勝利的手勢說，感謝台灣，有機會會再來這裡的。另外一位美國的旅客表示，他非常幸運地能夠搭上轉機班機順利回家，因為疫情的關係，再加上航班與疫情關係，他困在菲律賓有5個月了，快把所有的積蓄都花快光，每天靠著電腦與家裡的人聯絡，在美國的家人也都很擔心。

為了達到入境與轉機旅客分流，長榮航空特別安排轉機旅客在最後下機，工作人員在下機後先幫旅客再次量測體溫，噴灑酒精消毒雙手並在胸前貼紙識別，再由工作人員統一帶隊前往轉機櫃台辦理手續，再前往轉用候機地點等待轉機。

桃園機場公司表示，過境轉機旅客離開轉機安檢線後，上樓至出境層，如果旅客後段搭乘的班機將在一小時內起飛，將直接引導至候機室登機。若等候時間在一小時以上至八小時以內，桃機公司專門規劃的A4、D7、C4等三個專屬區域供其等候，旅客不能任意離開。旅客有餐飲需求，由餐飲廠商受理，把餐點送到休息處讓旅客用餐；旅客有購買免稅品需求，則由免稅店防疫禮賓專員監護陪同，消毒旅客雙手後到指定區域的免稅店櫃位採購，接待、結帳都由防疫禮賓專員包辦，旅客不與一般免稅店員接觸。

指揮中心也表示，這次的開放轉機方案要求僅能搭乘同一航空集團的營運航班且全程有專人監護。桃機公司也表示，過境轉機旅客從下機到後段航班登機路徑，桃園機場清潔人員將立即分段、分區域全面消毒，確保入境層、出境層環境安全。希望提供國際旅客便利的轉機服務，也能振興航空、機場相關產業經濟，相信桃園機場能早日恢復榮景。

我國開放旅客來台轉機後，第一批轉機旅客下午從馬尼拉搭機抵達桃園機場，由長榮航空的工作人員帶領下前往轉機櫃台辦理手續。記者鄭超文／攝影
我國開放旅客來台轉機後，第一批轉機旅客下午從馬尼拉搭機抵達桃園機場，由長榮航空的工作人員帶領下前往轉機櫃台辦理手續。記者鄭超文／攝影
我國開放旅客來台轉機後，第一批轉機旅客下午從馬尼拉搭機抵達桃園機場，長榮航空的地勤人員幫每位旅客再次量測體溫。記者鄭超文／攝影
我國開放旅客來台轉機後，第一批轉機旅客下午從馬尼拉搭機抵達桃園機場，長榮航空的地勤人員幫每位旅客再次量測體溫。記者鄭超文／攝影

轉機 桃園機場

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