換北上塞了！國五北返車潮塞雪隧南口回堵4公里半

端午連假第2天，國五北返車潮今天下午2點半開始湧現，到下午4點，雪山隧道南口主線回堵約4.5公里，各匝道車陣約1公里，預估車潮會持續到晚上。

高速公路局預估，明天南下與北上車潮均出現，是連假交通最高峰，預估北返車潮會從上午11點持到晚上11點，宜蘭北上頭城至坪林路段，車速恐低於每小時40公里，下午2點到晚上9點國5蘇澳至頭城各交流道北向入口匝道則將實施高乘載管制。

連假第2天，宜蘭上午炎熱，下午有雨，國五南下車流自上午6點出現，車多緩慢，下午北返車潮，雪山隧道南口交通紫爆，走走停停，時速不到40公里。

蘇花路廊（蘇花改與蘇花公路）今天車流順暢，截至下午3點，台9線蘇花改南下宜蘭往花蓮方向車流量為9521輛，北上花蓮往宜蘭方向為4507輛，蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改旅行時間約為76分，經台9丁線旅行時間約為97分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為81分，經台9丁線約為100分。

明天(27日)端午連假第3天，公路總局預估，蘇花路廊在午後北上車流將逐漸增加，形成南北車流反轉趨勢，公路總局第四區養護工程處交控中心將持續依交通動態調控蘇花路廊沿線號誌路口時制秒數，並協同現場警力指揮疏導。

公路總局提醒用路人，宜花地區下午天氣陰偶陣雨，天雨路滑請小心駕駛，出發前務必做好車輛安全檢查，並參考路況資訊、遵照人員指揮循序漸進，進入隧道後請開啟大燈，遵循速限並在速限範圍內儘量提高速度、趕上前車，行駛左側車道、禁行右側緊急救援車道，切勿有超車等危險駕駛行為。