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天氣熱吃涼麵要注意！細菌性腸胃炎就醫患者增加

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
買涼麵回家沒有馬上食用，又沒放冰箱，涼麵酸甜滋味吃不出來是否變質，食用後即可能出現細菌性腸胃炎腹瀉。記者卜敏正／攝影
買涼麵回家沒有馬上食用，又沒放冰箱，涼麵酸甜滋味吃不出來是否變質，食用後即可能出現細菌性腸胃炎腹瀉。記者卜敏正／攝影

林姓男子日前覺得天氣熱、吃不下飯，下班到超商買份涼麵返家，晚間吃完酸甜清爽涼麵後，睡前忽然腹絞痛，連跑廁所幾次，隔天就醫診斷為「細菌性腸胃炎」，醫師開藥診治並建議適量補充水分，說明雖然腸胃炎多數會自癒，但出現發燒、血便、嚴重脫水等症狀應立即就醫。

嘉義市陽明醫院肝膽腸胃科醫師林其斌指出，近日天氣炎熱，門診患者除因吃粽子消化不良、腸胃不適，細菌性腸胃炎患者也增加不少，主因是天氣炎熱，許多食物室溫下易變質，另儲存不當或存放冷藏櫥櫃被頻繁開啟，都可能造成食物滋生細菌。

他說，像民眾買涼麵回家沒有馬上食用，又沒放冰箱，涼麵口感酸甜滋味，根本吃不出來是否變質，食用後即可能出現細菌性腸胃炎腹瀉。

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師周莒光說，近日細菌性腸胃炎就診約增加2成，雖然多數腸胃炎會自癒，但若出現發燒、便血等症狀沒有改善，就要盡速就醫，家中有老人、抵抗力差的多重疾病患者更要特別注意。

周莒光說，多數腸胃炎患者腹瀉1至2天會自癒，腹瀉期間應避免吃酸、辣、油膩等刺激性食物，並補充水分，可購買運動飲料加水稀釋飲用，如果症狀持續未改善，甚至出現血便，患者不僅會脫水，嚴重甚至會休克，建議立即就醫。

嘉義基督教醫院感染科指出，夏季容易出現細菌性腸胃炎，提醒民眾多洗手、注意飲食衛生，食物一定要煮熟，盡量不要生食，食物應冷藏，取出後不可長時間置於室溫下，更注意保存期限。

患者 嘉義

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