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17縣市豪雨大雨特報！雙北雨彈升級 大雷雨持續到15:30

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局豪雨大雨特報。圖／取自中央氣象局
氣象局豪雨大雨特報。圖／取自中央氣象局

中央氣象局針對17縣市發布豪雨大雨特報。受到午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台北市及新北市有局部大雨或豪雨，嘉義以南、南投、台中、宜蘭地區、基隆北海岸及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

稍早氣象局也已針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時30分。並已針對此大雷雨發布災防告警訊息(PWS) 。慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

中央氣象局代理局長鄭明典在臉書表示，山區、河邊活動的朋友請小心，山區烏雲太厚，就要撤離避開。

水利署發布即時資訊，針對新北市、台北市發布淹水警戒：低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

新北市：(一級)新莊區、(二級)汐止區。台北市：(一級)信義區、南港區。

氣象局 大雷雨

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台北新北大雷雨持續至下午3時30分 並發布災防告警訊息

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