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吃粽子配含糖汽水好舒心 小心脹氣、胃食道逆流

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
張福銘建議成人一天吃一顆粽子就好，且食用時間最好在白天，並提醒民眾吃粽子時不要搭配汽水、果汁等含糖飲料，否則容易引起腸胃不適。圖／聯新國際醫院提供
張福銘建議成人一天吃一顆粽子就好，且食用時間最好在白天，並提醒民眾吃粽子時不要搭配汽水、果汁等含糖飲料，否則容易引起腸胃不適。圖／聯新國際醫院提供

端午節連續假期吃粽子相當應景，但粽子吃多了恐會腸胃不適，聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師張福銘建議成人一天吃一顆粽子就好，且食用時間最好在白天，並提醒民眾吃粽子時不要搭配汽水、果汁等含糖飲料，否則容易引起腸胃不適；也要注意食物保存狀況，才不會病從口入。

張福銘說，粽子是糯米做的，如果吃太多，除了熱量高，因為不易消化會在腸胃道內待較長時間其中腸胃開過刀，或過去有腸沾黏病史等，可能讓沾黏問題更嚴重，甚至引發腸阻塞，若持續性腹脹、排氣不順，伴隨噁心、嘔吐，可能是急性腸阻塞，須趕快就醫求診。

張福銘建議一位成人一天吃一顆粽子就好，並選擇午餐時間吃最好，若晚餐時間吃粽子，可能到睡覺時間腸胃道都還在消化處理粽子，容易引起胃食道逆流症狀。端午連假難免會吃吃喝喝，張福銘建議民眾，吃粽子不要搭配汽水、果汁等含糖飲料，因為粽子已難消化，還搭配汽水會更容易脹氣，搭配含糖飲料或果汁則會刺激胃酸分泌，容易引發胃食道逆流。

避免腸胃不適除了慎選食物，也要注意夏天也是腸胃病毒好發期，張福銘說，聯新國際醫院最近收治不少患者有下腹部壓痛，合併包括發燒、水瀉，或其他腸胃道症狀，診斷後發現多為病毒感染，或吃到不乾淨東西，導致近期有不少人因腹痛求診，建議民眾飲食上避免冷熱快速交替，身體容易負荷不了；加上天氣熱食物容易腐敗，食物放冰箱也要注意保存狀況，才不會把病毒吃進身體。

粽子 果汁

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