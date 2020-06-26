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卵巢癌子宮頸癌新藥首納給付 婦產醫：不滿意但可接受

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
健保日前首度同意有條件給付子宮頸癌、卵巢癌的標靶藥，並於6月上路。雙和醫院副院長、婦產部主任賴鴻政表示，此藥對其他再復發的病人也有效，可能囿於財務等因素而未納入，雖不滿意但可接受，但希望也能再有放寬空間。記者簡浩正／攝影
健保日前首度同意有條件給付子宮頸癌、卵巢癌的標靶藥，並於6月上路。雙和醫院副院長、婦產部主任賴鴻政表示，此藥對其他再復發的病人也有效，可能囿於財務等因素而未納入，雖不滿意但可接受，但希望也能再有放寬空間。記者簡浩正／攝影

卵巢癌早期症狀不明顯，缺乏有效篩檢工具；而子宮頸癌雖有抹片檢查，但晚期存活率低。健保日前首度同意有條件給付子宮頸癌、卵巢癌的標靶藥，並於6月上路。

不過有婦產科醫師表示，子宮頸癌、卵巢癌兩者雖都獲健保該藥給付，但前者必須是晚期復發或治療無效或轉移的病人，且治療後約延長3至5個月的存活期，不是一個令人滿意的結果；而後者只限在晚期第一線治療後，6至12個月復發的病人，但此藥對卵巢癌12個月以後再復發的病人也有效，認為可能囿於財務等因素，雖不滿意但可接受，但希望也能再有放寬空間。

雙和醫院副院長、婦產部主任賴鴻政表示，該藥獲健保給付，約每三周打一次，平均為卵巢癌病人省150萬，對延長復發與整體的存活率有幫助，但給付是有條件的，此次通過只限在第一線治療後，6至12個月復發的病人。

他說，患者在卵巢癌手術並接受化療後，約二成不會復發，但另二成患者會在6個月內復發，而這群病人在二線治療上的效果都很差；而剩下的六成左右的病人，在6個月後復發，這群人的二線治療，一般來說反應都還不錯。

不過賴鴻政也說，該標靶藥對上述術後大於12個月後再復發的患者，在延長復發與整體的存活率也有幫助，但卻不在此次給付範圍內，可能是財務上的考量；因大於12個月以後再復發的患者數，是6到12個月復發的約三倍。

他說，該療程得由醫師事先申請，核准後才能用，每次核准5個療程（16周）、費用高昂，可能在此考量下，健保優先給6至12個月復發的患者；就醫師角度來說，雖不滿意，但可以接受，總比都沒給付好，也讓患者可以不用住院。

而在子宮頸癌部分，賴鴻政說，上述藥物健保給付條件是，必須是復發或治療無效或轉移的病人。台灣由於在子宮頸癌的預防與篩檢做得好，發生率以已大幅降低，故現在常見現象是癌前病變，或是已太晚期不適合開刀，只能靠放射治療。

不過子宮頸癌近20年來藥物上沒太多進展，此次健保雖有新的給付標準，但也只是延長晚期子宮頸癌患者3至5個月的存活期，不是一個令人滿意的結果。他說「或許我們得更加認真思考，幾個月的生命，該價值多少？該如何讓生命更有意義。」

子宮頸癌 患者 健保

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