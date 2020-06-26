「聰明用路人」惹議 林佳龍：願意修正、非歸責任何人

端午連假國5塞車超過32小時，交通部長林佳龍昨天卻說，用路人不要在尖峰時間、特定路段，「自己要去塞」，「我覺得要做一個聰明的用路人」、「趨吉避凶」，言論一出引發熱議。對此，林佳龍表示，「做個聰明用路人」的說法，並非要歸責任何人，而是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部份，也願意修正說法。

昨天是端午連假首日，國道交通量達122.9百萬車公里，創下歷年端午連假最高紀錄。依據高公局的統計，昨日高速公路交通量達122.9百萬車公里，其中南下車流達69.5百萬車公里、北上車流達53.3；國道5號的南下車流為2.1百萬車公里，均為歷年端午節之最，車流量直逼春節與清明節連假。

對此，林佳龍表示，善用各種疏運手段，並且24小時監控、調整措施。他也說，疏運要能成功必須在運具、路線與時間上達成分流，他要請用路人與交通部一起透過智慧交通一起努力國道交通，同時強化疏運能量，對於不熟悉使用手機的民眾，已要求高公局必須每六小時發布一次即時路況供國人參考。

為因應這次端午疏運，林佳龍除於連假前一周，邀集所屬機關開會研商疏運措施外，也於連假前一天、第一天分別前往台北車站防災中心與高速公路局行控中心視察，督導各項疏運措施可以確實執行。

對於仍有部分區的國道出現壅塞，林佳龍說，在連假前召開會議時，高公局即評估受報復式出遊的影響，人潮與車潮會大量湧現，已研擬採用高程載管制、開放路肩、夜間停止收費，並發布易壅塞路段以供民眾參考，同時高鐵、台鐵也都加開班次，達成運具、時間與路線分流，盼能將極大化國道的交通量，並減少壅塞。

林佳龍說，各種分流的手段，前提是必須讓用路人，在上路前就掌握到即時的資訊。他鼓勵大家多下載1968 App與幸福公路App，又或是使用Google Map的即時路況資訊，利用智慧交通的手段達到分流的效果，避免用路人塞在同一時間、地點，以盡可能減少壅塞的狀況。

對於外界有指稱高公局預測失準，以即沒有即時因應一事，林佳龍說，高速公路局的行控中心都是三班制24小時運作，他肯定基層同仁的辛勞，也希望大家可以支持交通單位各項疏導措施。