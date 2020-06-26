林佳龍失言挨轟 交通部緩頰：所有方法都用上僅建議

端午連假國5塞車超過32小時，交通部長林佳龍昨天卻說，用路人不要在尖峰時間、特定路段，「自己要去塞」，「我覺得要做一個聰明的用路人」、「趨吉避凶」，言論一出不僅網友不埋單，不少政治人物、宜花議員也接連表示不滿。對此，交通部幫忙緩頰表示，部長僅是建議性，沒有怪罪用路人意思，而且高公局「真的所有方法都用上了」。

交通部政務次長王國材說，在連假之前林佳龍就已經聽高公局做了很多簡報，理解在疫情趨緩下，國旅會大爆發，恐出現嚴重塞車。當時林就指示高公局，要用盡各種方法維持順暢，所以高公局也把所有交通管理措施都在這次連假用上。

王國材說，林佳龍真的很認真，也做了裁示，昨天連假第一天也跑到高公局，就是重視交通疏導計畫的表現，昨天的言論只是建議性，交通部已用盡全力，但塞車狀況還是有些嚴峻，才會希望國人可以在尖峰時段做些移轉，真的沒有怪罪用路人的意思。

至於外界質疑連假第一天晚上林佳龍還跑去南投品酒，對此，王國材說，觀光業是疫情重創的產業，2到6月的影響都很嚴重，部長基於希望趕快振興跟復甦才會去各地幫忙，並不是棄塞車不顧。

高公局長趙興華則說，國5塞車問題在連假前就有一直在宣導，希望用路人不要集中同一時段上路。昨天下午1時候就慢慢恢復狀況，南港到頭城旅行時間約58、59分鐘，是平常的兩倍，早上則稍微多一點，大約多出兩到三倍排隊時間，跟預期差不多。

趙興華說，今天截至目前國5狀況都還可以，能夠理解大家都希望早點出發早點去玩，但還是希望民眾出門前可以留意狀況。

至於外界希望交通部可以趕緊提出檢討辦法，趙興華說，端午連假期間不宜有大動作修改，會在連假後做檢討。