上午4路段超塞 高公局：下午國5宜蘭至坪林恐出現車多

今天是為端午連假第二天，交通部高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、北向圓山-五堵、國1高架南向機場系統-中壢轉接道、國3南向三鶯-大溪等路段，研判下午國5北向宜蘭至坪林等路段可能會出現車多情形。

高公局說，昨天全日交通量為122.9百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.4倍；本日凌晨0到5時平均交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的1.4倍；截至上午11時，國道全線交通量為36.9百萬車公里，預估本日交通量為118百萬車公里。

高公局說，今上午除了國道部分路段壅塞，上午9時8分於國1高架南向70.5公里處發生三輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時45分排除，造成後方車流回堵八公里；上午9時12分於國5南向15.2公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時48分排除，造成後方車流回堵兩公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣，掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局說，假期間已規畫四條長途及七條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近民眾儘量利用省縣道，不要上國道。轉換道路更好走，避免塞在車陣中。

高公局提醒民眾，假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理，方便又迅速。另建議多利用台61免費快速公路，南向民眾利用下午行駛國道、北向民眾利用上午行駛，節省寶貴時間，務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。