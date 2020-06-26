快訊

才鬧出租房糾紛 曾與李進良傳緋聞41歲名媛胡嘉嘉酒後亡

專訪激怒北韓之男：假話反共心戰？反攻平壤無人機之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上午4路段超塞 高公局：下午國5宜蘭至坪林恐出現車多

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今上午9時12分國5南向15.2公里內側發生四輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供
今上午9時12分國5南向15.2公里內側發生四輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供

今天是為端午連假第二天，交通部高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、北向圓山-五堵、國1高架南向機場系統-中壢轉接道、國3南向三鶯-大溪等路段，研判下午國5北向宜蘭至坪林等路段可能會出現車多情形。

高公局說，昨天全日交通量為122.9百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.4倍；本日凌晨0到5時平均交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日3.7百萬車公里的1.4倍；截至上午11時，國道全線交通量為36.9百萬車公里，預估本日交通量為118百萬車公里。

高公局說，今上午除了國道部分路段壅塞，上午9時8分於國1高架南向70.5公里處發生三輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時45分排除，造成後方車流回堵八公里；上午9時12分於國5南向15.2公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時48分排除，造成後方車流回堵兩公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣，掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局說，假期間已規畫四條長途及七條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近民眾儘量利用省縣道，不要上國道。轉換道路更好走，避免塞在車陣中。

高公局提醒民眾，假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理，方便又迅速。另建議多利用台61免費快速公路，南向民眾利用下午行駛國道、北向民眾利用上午行駛，節省寶貴時間，務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。

最後，為避免塞車分散車流，高公局再次呼籲端午連假出外旅遊民眾，南北長途走國3、台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。

今上午9時8分國1高架南向70.5公里內側發生三輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供
今上午9時8分國1高架南向70.5公里內側發生三輛小客車追撞事故。圖／交通部高公局提供

國道 高速公路 事故

延伸閱讀

人車湧景點 宜蘭礁溪五峰旗清水地熱停車場都客滿

端午連假次日 南投宜蘭2景點人潮警示亮紅燈

端午連假第2天 國5石碇到坪林時速不到40公里

國5至少塞到下午4時！ 國道仍有五大雷路段

相關新聞

12萬人繳了錢逾期未領口罩 累積465萬全充公

口罩實名制上路以來，在網路或超商先預購、繳費再取貨是購買口罩的方法之一；民進黨立委劉建國表示，經過他調閱相關數據，發現口...

只要聰明運用 你的一天不只24小時

每個人每天都有公平的24小時嗎？表面上看起來是的，但實際上卻不是，因為扣除每天必要的任務後，每個人每天的「可支配時間」絕對都不同，每天平均的時間運用效率也大不相同。

國5至少塞到下午4時！ 國道仍有五大雷路段

今天是端午節連假第二天，國道5號清晨又見紫爆，目前則是紅通通一片。交通部高公局說，由於綜多因素綜合，今天仍會比去年端午第...

列車、月台20公分落差 身障桌球國手被迫飆9.8公里搭火車

身障桌球國手達虎、阿努，每天從台東海端鄉初來部落出發，頂著烈日騎著改裝式輪椅狂飆九點八公里，到關山車站搭火車到台東市練球...

台北開到台東14小時 遊客：累壞了

端午節連假花蓮和台東爆人潮，遊客從台北到台東開車超過14小時，小朋友悶在車內不耐煩。人潮的湧入，讓台東飯店旅宿今天全客滿

上午4路段超塞 高公局：下午國5宜蘭至坪林恐出現車多

今天是為端午連假第二天，交通部高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、北向圓山-五堵、國1高架南向機場...

端午連假第二天5大地雷路段 國5今天又見紫爆

端午節連假今天第二天，國5上午6時許又見紫爆路段，南港系統-石碇南向路段即時車速只有19公里。南下回堵長度：國3（汐止）...

不排除大雨！ 氣象局：9縣市熱翻 山區午後雷陣雨

今天是端午連假第二天，中央氣象局稍早針對九縣市發布高溫資訊，留意36度高溫。另外，氣象局也提醒，今各地山區仍要留意午後雷...

胃食道逆流患者注意了！ 端午粽子淺嘗 晚上別吃宵夜

嘉義市36歲陳姓男子，因上腹部疼痛合併嚴重噁心嘔吐就醫，經診斷可能吃粽子，引發胃食道逆流，造成反覆上腹部疼痛，合併噁心嘔...

高溫少雨到7月上旬 吳聖宇：短時間沒有颱風出現的可能

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，酷熱、午後局部熱對流雷雨，這種非常夏天的天氣型態，...

從北到南16縣市大雨特報！ 注意雷擊及強陣風

中央氣象局針對16縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天高屏地區、南投地區、基隆北海岸、大台北地區...

林佳龍失言挨轟 交通部緩頰：所有方法都用上僅建議

端午連假國5塞車超過32小時，交通部長林佳龍昨天卻說，用路人不要在尖峰時間、特定路段，「自己要去塞」，「我覺得要做一個聰...

熱門新聞

報復性出遊？台東最美多良車站觀景平台 人潮塞爆水洩不通

史上最久！國五連塞32小時 晚上終落幕

報復性塞車！雪隧到蘇花改已塞9小時 花蓮人：回家好難

國五狂塞28小時持續中 遊客嘆：到宜蘭吃消夜變吃早點了

端午連假首日6大地雷路段 國5仍紫爆、北中南壅塞

嘉義火車站自強號駕駛艙冒濃煙 停駛搶救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。