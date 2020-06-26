故宮南院書畫、青銅院藏珍品兩檔開展 端節吸引逾4千人

迎接疫情解封後第一個端節連假，嘉義縣故宮南院規畫兩檔院藏珍品開展，包括「翰墨空間」書畫展；端節又隆重推出「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」特展，是南院首次以青銅為主題的展覽，連假高溫炎熱，室內博物館有冷氣吹，吸引大批遊客入館觀賞兼避暑。

故宮南院21日舉辦日環食活動，吸引破萬人入館，創下開館4年多單日遊客最多紀錄，一掃疫情期間遊客大減陰霾。昨天端節連假開始，同時有院藏珍品書畫展及青銅展登場，吸引逾4千人入館。

新開展的「青銅饗宴：古代的禮儀與樂曲」，展出文物為距今約3000年前的青銅禮樂器，並以此發想創作「大雅韶音」環型巨幕沉浸式劇場，展場有3件複製文物可供觸摸，邀請觀眾以多元感官體驗，一窺古人物質生活與精神世界。

青銅器在歷史上佔重要地位，展出6件院藏珍品，主要為上古時期商代及周代祭祀或宴饗的禮儀用器，為讓觀眾迅速認識古代文物，策展團隊依據青銅器主要類型，精選展件，依序為水器的「盤」、酒器的「爵」和「尊」、食器的「鼎」和「簋 (ㄍㄨㄟˇ)」、樂器的「鐘」。

展件有指定重要古物「西周中期師湯父鼎」、「商代晚期亞醜方尊」；「大雅韶音」大型沉浸式劇場，是從院藏國寶文物「西周晚期宗周鐘」汲取靈感，運用包覆式投影特有情境效果，結合現代科學演繹周代人宇宙觀，與先祖感通交流儀式，展期每天上午9點30分起，每隔半小時播放一場次。