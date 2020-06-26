熱衰竭4警訊 端午出遊別忘防曬補水

端午連假第2天，全台艷陽普照，長時間戶外活動當心熱傷害找上身。國健署提醒，噁心、頭痛、無力及皮膚濕冷症狀都是熱衰竭症狀，務必儘速降溫、補充水分及電解質。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，端午連假爆發報復性旅遊潮，各景點都塞爆。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，大熱天從事戶外活動，很可能出現熱衰竭、熱痙攣或中暑等問題，務必注意身體狀況，並穿著淺色、透氣、易排汗的輕薄長袖衣物，減少與陽光直接接觸，並適當使用防曬乳及遮陽帽。

夏天上午10時到下午4時是日照最強烈的時間，國健署提醒民眾，最曬的時段應盡量在通風良好的空間活動，避免大量曝曬，或選擇在較涼快的清晨或傍晚再外出活動。

出門活動時應把握「少量多次」原則來補充水分，每小時補充2到4杯水（1杯240毫升），避免喝含酒精及大量糖分的飲料，並以最舒適的狀態活動，避免逞強超出個人的體能負荷。

外出活動時若沒有適時補充水分，在大量流汗之下恐有脫水風險，出現噁心、頭痛、無力及皮膚濕冷等熱衰竭症狀，更嚴重一點如口渴、發熱、心跳加速、體溫升高，甚至昏迷，就是中暑症狀，務必設法降低體溫，並補充少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料。