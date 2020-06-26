不排除大雨！ 氣象局：9縣市熱翻 山區午後雷陣雨

今天是端午連假第二天，中央氣象局稍早針對九縣市發布高溫資訊，留意36度高溫。另外，氣象局也提醒，今各地山區仍要留意午後雷陣雨，不排除發布大雨特報。

氣象局高溫資訊顯示，受到太平洋高壓及西南風沉降影響，今天花蓮縣縱谷、台東縣，台北市盆地，南投縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、彰化縣近山區或河谷為黃色燈號，也有36度以上機會。

氣象預報員王品翔說，除了高溫外，今天午後各地山區、北部跟東北部近山區平地都要留意午後雷陣雨，不排除到大雨等級。

王品翔說，明後天天氣狀況類似，各地高溫34到35度，中南部內陸、東半部縱谷和大台北盆地恐飆至36度。

降雨部分，王品翔說，明天清晨到上午，由於南部、東南部環境風場轉為偏南風，會有零星短暫降雨。午後雷陣雨範圍則變廣，除了各地山區、北部跟東北部近山區平地，中部靠近山區平地也會有降雨，不過雨勢仍要觀察。