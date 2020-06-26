胃食道逆流患者注意了！ 端午粽子淺嘗 晚上別吃宵夜

嘉義市36歲陳姓男子，因上腹部疼痛合併嚴重噁心嘔吐就醫，經診斷可能吃粽子，引發胃食道逆流，造成反覆上腹部疼痛，合併噁心嘔吐症狀，經用藥、調控飲食後才改善，醫師提醒民眾，糯米粽黏性高、不易消化，易刺激胃酸分泌，建議少量食用，晚上別吃宵夜。

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師蔡卓倫指出，每年端午節前後，常見患者因吃粽子引發胃食道逆流就診，該病雖不會致命，但是發作起來讓人寢食難安，臨床症狀包括心口灼熱、胸口灼熱疼痛、胃酸逆流、打嗝、脹氣、噁心、嘔吐等等，其他非典型症狀包括，氣喘、胸痛、咽部異物感、再發性食道炎或喉痛、慢性咳嗽等等。

醫師提醒，胃食道逆流發作後十分不舒服，若依醫師指示，改變生活習慣，定時定量飲食控制及良好睡眠，避免油炸、高脂肪、刺激性食物、菸酒等，搭配藥物服用，多數患者有明顯改善。

「粽子建議淺嘗即可！」嘉義市陽明醫院肝膽腸胃科醫師林其斌說，端午節吃粽子要依個人狀況適量食用，糯米粽黏性高、不易消化，像他每次只吃1顆，絕不敢多吃。

林其斌建議，胃食道逆流患者，用餐6至7分飽就好，因食物吃下肚需要2到3小時才能逐漸消化，建議睡覺前勿吃宵夜，粽子、糯米產品不易消化、更要注意。