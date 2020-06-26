快訊

71歲老牌學校育達高職 6月15日更名為「普林思頓」高中

英國版墾丁？50萬人潮湧入海灘 當局緊急發布重大事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫少雨到7月上旬 吳聖宇：短時間沒有颱風出現的可能

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
太平洋高壓脊將逐漸由南往北移動，台灣上空夏季型天氣仍將延續。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」
太平洋高壓脊將逐漸由南往北移動，台灣上空夏季型天氣仍將延續。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，酷熱、午後局部熱對流雷雨，這種非常夏天的天氣型態，端午連假期間仍是這樣的天氣。

他說，太平洋高壓脊將逐漸由南往北移動，台灣上空夏季型天氣仍將延續，還是非常炎熱的高溫，雖然局部地區午後會有些雷雨機會，但是對於降溫可能沒有太大幫助，陽光紫外線強度也都是過量或危險等級，戶外活動務必要多喝水預防中暑，同時做好防曬，如果要到山區活動，還是要留意一下午後雷雨的情況。

他說，由現在的預報資料來看，這種太平洋高壓脊持續影響的情況，可能還要繼續持續到7月上旬，因此高溫少雨為主的夏季天氣也還要再維持一段時間。由於高壓甚強，目前在低緯度海面也沒有空間讓熱帶擾動發展，短時間內也沒有颱風出現的可能性，同樣也可能要等到7月上旬左右，才能再看看有沒有擾動發展的機會了。

高溫 紫外線

延伸閱讀

持續高溫炎熱 吳德榮：今天起降雨增多

水氣增加太平洋高壓減弱 26日稍微降溫

日環食要碰運氣沿海機會大 高層卷雲可能讓太陽霧濛濛

上半年只2個颱風 賈新興：初判下半年颱風偏少的機率高

相關新聞

國5至少塞到下午4時！ 國道仍有五大雷路段

今天是端午節連假第二天，國道5號清晨又見紫爆，目前則是紅通通一片。交通部高公局說，由於綜多因素綜合，今天仍會比去年端午第...

列車、月台20公分落差 身障桌球國手被迫飆9.8公里搭火車

身障桌球國手達虎、阿努，每天從台東海端鄉初來部落出發，頂著烈日騎著改裝式輪椅狂飆九點八公里，到關山車站搭火車到台東市練球...

端午連假第二天5大地雷路段 國5清晨又見紫爆

端午節連假今天第二天，國5上午6時許又見紫爆路段，南港系統-石碇南向路段即時車速只有19公里。南下回堵長度：國3（汐止）...

高溫少雨到7月上旬 吳聖宇：短時間沒有颱風出現的可能

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，酷熱、午後局部熱對流雷雨，這種非常夏天的天氣型態，...

持續高溫炎熱 吳德榮：今天起降雨增多

中央氣象局說，今天金門易有局部霧或低雲影響能見度，清晨金門有濃霧發生，能見度不足200公尺。

開店撞牆期「一天只賣2瓶酒」 青年頭家靠學習度低潮

今年26歲的陳政瑋，去年4月在台北市萬華區知名的艋舺夜市旁開了一家居酒屋，至今1年2個月期間，才剛度過開店撞牆期「最慘一...

抽菸30年突胸痛 發現罹肺癌

基隆一名菸齡30年的婦人久咳且痰多，這陣子又出現胸痛、呼吸困難，就醫才發現有惡性腫瘤。胸腔科醫師指出，肺癌早期症狀不明顯...

影/「再會吧 北投」端午限定版音樂會 凱道狂吸2萬人

總統府今晚舉辦「端午謝平安 藝文大匯演」系列活動–「再會吧 北投」端午限定版音樂會，今日晚上7點於總統府前凱達格蘭大道登...

健康你我他／抹草熏香驅蚊 天然的尚好

小黑蚊是花蓮的特產，細又小又黑的小黑蚊，牠小到幾乎看不到，不管在郊外或庭院，常沾滿人的雙腳、雙手及臉頰，往往被叮咬到滿身...

吃粽配蔬果 腸胃、血糖不作怪

端午節已過，但連假期間粽香飄滿大街小巷，營養師表示，無論南北粽、甜粽、鹼粽、冰粽各類粽子，只要把握適量攝取、均衡搭配、聰...

有過性經驗 就該年年子宮頸抹片檢查

根據衛福部最新公布國人十大癌症死亡率，子宮頸癌被卵巢癌擠下，掉到第11名。衛福部國健署認為，子宮頸癌死亡排名往後，可能與...

專業觀點／系統性減敏感 密集恐懼找回日常

密集恐懼症是恐懼症的一種，有些人害怕看到血、有些人懼怕蛇、鼠、蟑螂等，而密集恐懼症則是對密集排列或是有孔洞的事物感到害怕...

熱門新聞

報復性出遊？台東最美多良車站觀景平台 人潮塞爆水洩不通

史上最久！國五連塞32小時 晚上終落幕

比疫情前還塞！國5壅塞整夜仍未緩 高公局：超乎預期

報復性塞車！雪隧到蘇花改已塞9小時 花蓮人：回家好難

國5塞車惹民怨 林佳龍卻說：要做聰明用路人、趨吉避凶

國道、西濱新竹段塞成停車場 車潮入夜才能消化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。