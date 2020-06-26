高溫少雨到7月上旬 吳聖宇：短時間沒有颱風出現的可能

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，酷熱、午後局部熱對流雷雨，這種非常夏天的天氣型態，端午連假期間仍是這樣的天氣。

他說，太平洋高壓脊將逐漸由南往北移動，台灣上空夏季型天氣仍將延續，還是非常炎熱的高溫，雖然局部地區午後會有些雷雨機會，但是對於降溫可能沒有太大幫助，陽光紫外線強度也都是過量或危險等級，戶外活動務必要多喝水預防中暑，同時做好防曬，如果要到山區活動，還是要留意一下午後雷雨的情況。

他說，由現在的預報資料來看，這種太平洋高壓脊持續影響的情況，可能還要繼續持續到7月上旬，因此高溫少雨為主的夏季天氣也還要再維持一段時間。由於高壓甚強，目前在低緯度海面也沒有空間讓熱帶擾動發展，短時間內也沒有颱風出現的可能性，同樣也可能要等到7月上旬左右，才能再看看有沒有擾動發展的機會了。