國5至少塞到下午4時！ 國道仍有五大雷路段

今天是端午節連假第二天，國道5號清晨又見紫爆，目前則是紅通通一片。交通部高公局說，由於綜多因素綜合，今天仍會比去年端午第二天多車，國5建議至少下午4時以後再上路。

根據高公局預估，今天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段。

高公局也預估，國道雙向交通量為118百萬車公里，為年平均平日87百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

檢視高公局1968App，國5、國1、國3部分路段紅一片，時速低於40公里。國3崁頂到南州則因為事故回堵，稍早時速一度僅15公里。不過高公局說，上午8時40分許事故已排除，不過疏散人潮還需要時間。

對此高公局表示，目前塞車路段主要是國5南下從石碇到頭城、國1南下湖口到竹北，國3烏日到霧峰系統；各從清晨6時、上午8時、上午8時30分開始塞。

高公局說，國5早上有高乘載，結束後預計湧現另波車潮，至少會塞到4時；國1預計下午1時會緩解，國3則是中午12時。

高公局說，目前看來今年端午連假第二天相較去年同期還是比較多，推估與去年端午剛好遇到期末考，今年則是疫情解封加上無法出國，還有連假比去年多放一天都會有影響，多出很多車潮也是正常的。

高公局說，民眾出門前還是要注意1968App或是警廣，也要多善用替代道路。