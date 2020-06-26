持續高溫炎熱 吳德榮：今天起降雨增多

中央氣象局說，今天金門易有局部霧或低雲影響能見度，清晨金門有濃霧發生，能見度不足200公尺。

氣象局說，太平洋高壓及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷、台東縣、台北市盆地、南投縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周二台灣附近低層大氣為西南風帶來暖空氣；中層則為太平洋高壓的影響，有沉降增溫作用；各地區最高溫大約都在36、37度左右，地理環境較特殊如縱谷、盆地或過山沉降，仍偶爾出現38度以上極端高溫，要注意防曬、防中暑。今天北部25至37度、中部24至37度、南部24至36度、東部23至38度。

他說，今天上午因海陸風環流的轉換，與西南風的交互作用，西南部有局部短暫陣雨；午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。

明天至下周二清晨上午中南部仍有局部陣雨；午後山區有局部陣雨或雷雨，並擴展至部分平地，有較大雨勢的機率。

下周三、周四天氣類似、但雲層增多，降雨更明顯，高溫略微下降。