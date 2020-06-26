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端午連假第二天5大地雷路段 國5清晨又見紫爆
端午節連假今天第二天，國5上午6時許又見紫爆路段，南港系統-石碇南向路段即時車速只有19公里。南下回堵長度：國3（汐止）往國5南入2.5公里、國3（木柵）往國5南入2.5公里、石碇（106乙）南入0.5公里。
高速公路局說，預估今天國道雙向交通量為118百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）1.4倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。
今天相關疏導措施包括：7-12時國5南向高乘載管制、全天封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人盡量下午時段出發、北向用路人上午時段出發。
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