開店撞牆期「一天只賣2瓶酒」 青年頭家靠學習度低潮

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
陳政瑋去年開了一家居酒屋，剛過撞牆期就遭遇疫情，對於如何撐過低潮，他說「不斷學習很重要」。記者李隆揆／攝影
陳政瑋去年開了一家居酒屋，剛過撞牆期就遭遇疫情，對於如何撐過低潮，他說「不斷學習很重要」。記者李隆揆／攝影

今年26歲的陳政瑋，去年4月在台北市萬華區知名的艋舺夜市旁開了一家居酒屋，至今1年2個月期間，才剛度過開店撞牆期「最慘一天只賣兩瓶酒」，就遭遇新冠肺炎疫情，近期疫情趨緩，生意終於逐漸回穩，對於如何撐過低潮，他說「不斷學習很重要」。

台式居酒屋「艋舺町」去年4月底開在廣州街上，因緊鄰艋舺夜市，客源容易被夜市吸收，起初街坊鄰居並不看好，如今卻挺過疫情，開拓自己的市場。

「巷弄內也有名店啊！」曾做過房仲工作的陳政瑋說，若要在萬華區開居酒屋，通常不是開在西門町商圈，就是開在萬華車站以南，很少人會選在兩者之間，更不太會有人選在夜市旁開店；不過對他來說，夜市是人潮聚集的地方，不少遊客一開始是好奇入店消費，後來一試成主顧。

在開店創業之前，陳政瑋做過房仲、銷售員、保險業務員、居酒屋內場人員，從洗髮精到房子都賣過。他說，自己較早出社會，一部分是因為在家中排行老么，從小就不希望被當作受寵的媽寶，一心想早點工作證明自己，但主要還是因為想讓父母早點退休享福。

陳政瑋說，母親是家中長女，還在讀小學就跟著外婆上街賣水果補貼家用，讓年幼的妹妹們能上學讀書，等到妹妹們考上理想的學校，她卻因為從小就忙著工作賺錢，最後只有國小學歷，所以一直都只能找比較辛苦的工作，「我媽總替人著想，但其實很辛苦，我決定創業就是想讓爸媽早點退休享福」。

談起過去1年2個月的經營，陳政瑋歷歷在目，前3個月有親朋好友來捧場，忙得不可開交，但甜蜜期一過，客人突然就少了一大半，「最慘的情況，大概是一整天整家店只賣出兩瓶啤酒，而且還是來逛夜市的遊客手機沒電，進來借插座充電時順便買的」，那幾個月真的是慘到不敢跟媽媽聊到店裡的事。

「我覺得『學習』很重要」陳政瑋認為，每家店可能都會遇到撞牆期，就像明明是居酒屋正夯的夏季，「艋舺町」卻遭遇亂流；但期間他一有空就到其他同類型的餐飲店觀摩學習，思考別人哪裡做得很好、自己缺少了什麼，不斷改進後，生意也漸漸好轉。

好不容易挺過撞牆期，農曆年後新冠肺炎疫情爆發，陳政瑋又迎來新一波挑戰。「街上又空無一人了，就連推出外送服務也沒什麼生意；不過我們很幸運，有熟識的客人持續支持，其他同業有的掉了5成的生意，我們大概只掉2成」，疫情趨緩後，生意已回復穩定。

在南港長大，卻選在萬華開店創業，陳政瑋說，萬華算是台北市繁華的起點，或許隨時代演變，曾經的繁景不再，但他更喜歡萬華的步調及人情味，「從小我媽就說，寧願吃虧也不要佔人便宜」，能打動人心的不是金錢，而是人情，這也是他店裡的啤酒暢飲之所以不限時，就是因為想讓客人沒有壓力，像朋友一樣在店裡吃吃喝喝。

「艋舺町」店內既有熱炒也有燒烤。記者李隆揆／攝影
「艋舺町」店內既有熱炒也有燒烤。記者李隆揆／攝影
新冠肺炎疫情期間，店內生意僅掉2成。
新冠肺炎疫情期間，店內生意僅掉2成。
陳政瑋去年開了一家居酒屋，剛過撞牆期就遭遇疫情，對於如何撐過低潮，他說「不斷學習很重要」。記者李隆揆／攝影
陳政瑋去年開了一家居酒屋，剛過撞牆期就遭遇疫情，對於如何撐過低潮，他說「不斷學習很重要」。記者李隆揆／攝影
38歲的主廚阿亨與陳政瑋同是南港人，執鍋鏟逾20年。記者李隆揆／攝影
38歲的主廚阿亨與陳政瑋同是南港人，執鍋鏟逾20年。記者李隆揆／攝影
「艋舺町」店內既有熱炒也有燒烤。圖／艋舺町提供
「艋舺町」店內既有熱炒也有燒烤。圖／艋舺町提供
38歲的主廚阿亨與陳政瑋同是南港人，執鍋鏟逾20年。記者李隆揆／攝影
38歲的主廚阿亨與陳政瑋同是南港人，執鍋鏟逾20年。記者李隆揆／攝影
陳政瑋去年開了一家居酒屋，剛過撞牆期就遭遇疫情，對於如何撐過低潮，他說「不斷學習很重要」。記者李隆揆／攝影
陳政瑋去年開了一家居酒屋，剛過撞牆期就遭遇疫情，對於如何撐過低潮，他說「不斷學習很重要」。記者李隆揆／攝影

夜市 疫情 艋舺

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