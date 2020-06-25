影/「再會吧 北投」端午限定版音樂會 凱道狂吸2萬人

總統府今晚舉辦「端午謝平安 藝文大匯演」系列活動–「再會吧 北投」端午限定版音樂會，今日晚上7點於總統府前凱達格蘭大道登場。包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得以及衛福部長陳時中率領近千位防疫國家隊蒞臨現場，全程觀看表演。

陳明章、吳念真携手打造的「再會吧 北投」，是台灣近年最熱門的音樂劇，每次上演一票難求。此一限定版長度是完整版的一半，現場湧入超過2萬名民眾，還有人自備折凳、野餐墊就地而坐，共同觀賞這齣防疫解禁後，首場大型的戶外藝文表演。音樂會也提供直播，觀看短短2小時累積線上觀看數超過80萬人。

「你們都來了，我們都被鼓舞了」吳念真致詞時表示，這是綠光劇團疫情趨緩後的首次演出。他回憶，年輕時到凱道都是拒馬跟憲兵，今天這麽多人在這，正副總統、行政院長都到了，「大家卻坐得這麼舒適。」綠光劇團執行長李永豐也大讚坐在台下的國家防疫隊說，「沒有你們辛苦防疫，我們無法站在這裡演出！」節目最後以一首安可曲「流浪到淡水」結束，兩萬人一起歡唱，紀念解封後，有緣來相聚的這一夜。