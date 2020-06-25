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人潮回來了！近2萬人擠爆花蓮東大門夜市

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
曾被列入警示熱點的花蓮東大門夜市，在解封後人氣爆棚，今晚估計有上萬遊客到訪。圖／花蓮縣政府觀光處提供
曾被列入警示熱點的花蓮東大門夜市，在解封後人氣爆棚，今晚估計有上萬遊客到訪。圖／花蓮縣政府觀光處提供

疫情解封後第一個連續假日，花蓮東大門夜市今晚出現上萬人潮，夜市內人群摩肩接踵，店家備足平日3倍的食材迎接客人，手裡忙得不可開交，臉上笑得開心，因為「人潮終於回來了」；縣府統計到晚間9時止已有1萬7千人次，有機會破2萬人次。

「這是疫情以來最好的一次」東大門夜市福町夜市主委黃家明說，傍晚夜市開張後，人潮陸續湧入，不管吃的、喝的、點心、飲料，攤位前全部都是人，很多都是親子出遊，消費力不錯。

之前受疫情、列入警示點影響，外界誤以為「到東大門夜市就要自主健康管理」，嚇跑遊客。黃家明說，疫情期間最慘的時候「假日店員比上門的遊客還多」，現在好不容易回溫，真的等很久了。

黃家明表示，疫情解封，但攤商們對防疫還是不敢掉以輕心，雖然天氣實在太熱，口罩戴不住，採鼓勵攤商多戴口罩，也會做好清潔消毒工作，連假前就做全面大消毒，提供遊客安心消費環境。

東大門夜市榮譽主委林文松說，從訂房狀況就可以知道連假東大門遊客應該會不錯，且在連假前一天，來客量就直逼平常周末，所以攤商都加碼備料，以今晚情況估算，端午連假人潮應該會超過春節，是今年以來最佳。

花蓮縣政府觀光處表示，雖然疫情解封，東大門夜市出入口仍設置紅外線熱顯像儀量測遊客體溫，也在出入口統計人數，今晚到晚間9時已有1萬7千人到訪。

曾被列入警示熱點的花蓮東大門夜市，在解封後人氣爆棚，今晚估計有上萬遊客到訪。圖／花蓮縣政府觀光處提供
曾被列入警示熱點的花蓮東大門夜市，在解封後人氣爆棚，今晚估計有上萬遊客到訪。圖／花蓮縣政府觀光處提供
曾被列入警示熱點的花蓮東大門夜市，在解封後人氣爆棚，今晚估計有上萬遊客到訪。圖／花蓮縣政府觀光處提供
曾被列入警示熱點的花蓮東大門夜市，在解封後人氣爆棚，今晚估計有上萬遊客到訪。圖／花蓮縣政府觀光處提供

夜市 疫情 連假

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