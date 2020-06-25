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看到密密麻麻小洞就起雞皮疙瘩 密集恐懼症要就醫嗎？
你害怕看到密密麻麻的孔洞嗎？看著洞洞相連彼此挨擠，是不是愈看愈感覺汗毛逐漸豎起，開始起雞皮疙瘩？若是如此，你可能有「密集恐懼症」。
北市聯醫中興院區一般精神科主治醫師詹佳真指出，密集恐懼症是恐懼症的一種，有些人對害怕看到血、有些人懼怕蛇、鼠、蟑螂等，而密集恐懼症則是對密集排列或是有孔洞的事物感到害怕，例如螞蟻窩、青蛙卵或是密密麻麻的小點。
密集恐懼症的成因多元，往往是因先天敏感，加上後天遇到特殊狀況造成。一般來說，密集恐懼症患者在兒童、青少年期便會對孔洞或密集排列東西感到恐懼的傾向，成人才出現症狀者較為少見。若影響生活而沒有接受適當治療，可能因為交感神經亢奮，一次一次加深症狀。
出現的症狀則因人而異，有些人可能會手腳冰冷、肌肉突然收縮而無法動彈、感覺吸不到空氣，或是發抖、惡心、反胃等。通常有密集恐懼症，就像怕血、怕蛇，避開即可，但有人連搭捷運看到密密麻麻的人頭也會不舒服，影響生活，此時就建議就醫。
密集恐懼症治療以藥物、認知行為治療和生理回饋治療為主。其中認知行為治療的暴露治療，透過「系統性減敏感法」讓患者逐漸、反覆的接觸害怕的事物，使焦慮感減弱；生理回饋則是讓患者學習放鬆、自我掌控。
而藥物治療可抑制急促的壓力反應，若是治療一段時間，且認知行為和生理回饋的訓練有一定成效時，可考量減藥甚至停藥。
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